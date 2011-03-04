Табачник: в 605 школах учатся от 1 до 10 детей

В этом году будет приобретено приблизительно 250 автобусов для школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, на протяжении 2008-2009 годов ни один школьный автобус не был приобретен за средства государственного бюджета, таким образом, за эти годы программа не выполнялась.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что в 2010 году Кабинет министров возобновил выполнение государственной целевой программы «Школьный автобус», и было закуплено 112 школьных автобусов и направлено в сельские школы.

Кроме того, сказал он, 58 автобусов удалось закупить за средства Всемирного банка.

«В этом году Кабинет министров предусмотрел деньги на выполнение программы «Школьный автобус», что позволит обеспечить закупку автобусов для средних сельских школ - приблизительно 250 штук, и 16 автобусов для детей с особыми потребностями», - сказал министр.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, общая потребность в школьных автобусах составляет приблизительно 2 тысячи единиц.

Он также сказал, что в настоящее время в Украине насчитывается 605 школ, где учатся от 1 до 10 детей.

Д.ТАБАЧНИК обратился к органам местного самоуправления во время реорганизации этих школ сделать все возможное для нормального подвоза к школам как детей из других сел, так и педагогов.