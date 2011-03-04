Фюле: Мы продолжим давление на Украину ради политических реформ

Європейский Союз продолжит оказывать давление на Украину с целью проведения политических реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ на Форуме глобальной безопасности в Братиславе 3 марта.

«Мы продолжим давление ради политических реформ в Украине и где бы то ни было», - сказал он.

Комиссар отметил, что Евросоюз в целом заинтересован в развитии отношений со своими восточными соседями. «Решимость Европейского Союза углублять отношения с нашими партнерами на Востоке непоколебима», - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

Вместе с тем, по его словам, некоторые события в Восточной Европе вызывают обеспокоенность. Так, ситуация в Беларуси после президентских выборов 19 декабря 2010 года, по мнению еврокомиссара, стала тестом как для ЕС, так и для стран «Восточного партнерства». Комиссар напомнил, что Евросоюз недвусмысленно осудил жестокие и недопустимые репрессии против оппозиции и гражданского общества в Беларучи.

В целом, говоря о ситуации в Восточной Европе, Ш.ФЮЛЕ отметил, что было бы неправильным представлять развитие событий в Восточной Европе только в серых тонах. «Картина более сложна и имеет больше нюансов», - сказал он.

Так, по словам комиссара, Украина сделала значительные шаги в экономическом и политическом развитии, хотя у Евросоюза и сохраняется обеспокоенность в отношении нескольких важных сфер.

Кроме того, Ш.ФЮЛЕ отметил «впечатляющие» реформы в Молдове.

В своем выступлении он также подчеркнул, что реформы должны осуществляться партнерами Евросоюза. «И порядок дня реформ, который не отвечает ожиданиям людей относительно политических свобод и демократизации, является неполным», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, начатая в мае 2009 года и направленная на усиление сотрудничества с восточными соседями ЕС. В программу «Восточное партнерство» изначально были включены 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, однако после последних президентских выборов в Беларуси 19 декабря 2010 года и разгона мирной акции протеста в Минске участие Беларуси в «Восточном партнерстве» фактически приостановлено.