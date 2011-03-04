Мартынюк накричал на нардепа и обозвал его салагой

Верховная Рада Украины отказалась на два дня отстранить первого заместителя председателя ВР Адама МАРТЫНЮКА от ведения пленарных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 55 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим А.МАРТЫНЮК сделал замечание народному депутату от НУ-НС Андрею ПАРУБИЮ, а на реплику последнего: «Чего Вы на меня кричите?» А.МАРТЫНЮК ответил: «Потому что Вы еще салага в Верховной Раде».

После этого А.МАРТЫНЮК извинился перед А.ПАРУБИЕМ «за армейское, а не парламентское выражение» и сразу сообщил, что две фракции за подписями от "БЮТ-Батькивщины" Андрея КОЖЕМЯКИНА и «кого-то за МАРТЫНЕНКО» (речь идет о главе фракции НУ-НС Николае МАРТЫНЕНКО) требуют отстранить первого вице-спикера от председательства на пленарном заседании сроком на два дня.

А.МАРТЫНЮК поставил на голосование данное предложение, но оно не было поддержано.