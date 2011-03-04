Янукович отменил голограммы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом отменил обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров.

Президент издал указ № 264/2011, датированный 3 марта, “О признании утратившими действие некоторых указов Президента Украины”, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, признаются утратившими действие указ от 15 ноября 2000 года № 1239 «О защите документа и товаров голографическими защитными элементами» и указ от 7 марта 2006 года № 203 «О признании утратившим действие указа Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239».

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Кабинет министров предложил отменить защиту товаров и документов голографическими защитными элементами как не отвечающую законам Украины. В тот же день на заседании правительство приняло постановление, которым признало утратившими действие ряд актов Кабинета министров по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, принимая такое решение, Кабмин исходил из того, что законами Украины не урегулирована обязательность применения голографической защиты документов и товаров. Голографическая защита была введена указами Президента Украины, а также постановлениями Кабмина, которые были изданы в соответствии с указанными актами главы государства.

Вместе с тем, отметил министр юстиции, согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способами, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что Кабинет министров будет рекомендовать главе государства признать утратившими действие некоторые указы Президента Украины по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами. В частности, статью 1 и абзацы первый и второй статьи 3 Указа Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239 “О защите документов и товаров голографическими защитными элементами”; а также Указ Президента Украины от 7 марта 2006 года № 203 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239”.

Постановление Кабмина, которым признаются утратившими действие правительственные акты по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами, вступит в силу одновременно с утратой действия указов Президента Украины.

По словам министра юстиции, предусматривается, что принятие таких решений вернет ситуацию в правовое поле. Кроме того, отмена обязательной голографической защиты уменьшит финансовую нагрузку на субъекты хозяйствования, которые сегодня применяют голографическую защиту документов и продукции в обязательном порядке.