Чем обернется «региональный» беспредел под Киевом?

31 октября прошлого года в стране прошли местные выборы. На них, как известно, окончательно и безоговорочно власть взяла Партия регионов. Васильковский район на Киевщине – не исключение. Как это здесь происходило – тема отдельная. Во многих селах неугодные кандидаты попросту не были (под любым поводом) допущены до выборов.

Но вот три населенных пункта Партия регионов не «взяла» - села Плесецкое и Саливонки, а также поселок Глеваха.

Тут до сих пор продолжается битва за власть. И очень ярко видно, как представляет себе «демократию» правящая партия и ее соратники.

Уже пять месяцев в Плесецком, Саливонках и Глевахе продолжается противостояние между назначенными из Киева «смотрящими» от Партии регионов и «неугодными» в органах местного самоуправления, которых избрали громады.

Все это связывают с «основным» для этих мест вопросом – земельным.

ПЛЕСЕЦКОЕ: депутаты заседают… в бане

О том, как проходили выборы в Плесецком мы уже писали. Если кратко передать «содержание предыдущих серий», районная власть сделала все возможное, чтобы не дать участвовать в выборах действующему голове сельрады Николаю Луценко, навязать «правильного» кандидата и «правильных» же депутатов сельрады. «Победила» с 4 процентами «регионалка» Валеннтина Бутько. Но жители Плесецкого взбунтовались. Перекрывали даже трассу Киев – Одесса, устраивали местный «майдан», требуя распустить «карманные» избирательные комиссии – когда голоса избирателей считали кум, сват, брат… кандидата на пост председателя сельсовета от Партии регионов.

В результате громаде удалось добиться повторных выборов сельского головы. 9 января за Николая Луценко, который возглавлял сельсовет в 2006–2010 годах, свои голоса отдали 78 процентов избирателей. Нынешний сельский голова представляет Социалистическую партию, принципиально отказываясь переходить под голубые флаги. Но не только это дразнит «регионалов».

Накануне выборов Плисецкому сельсовету удалось ввести в границы села пустующие земли запаса, которыми до этого распоряжалась районная власть. Жители Плесецкого получили около 400 участков по 15-25 соток. Говорят, перед нынешним депутатским большинством села стоит задача распорядиться этой землей иначе.

В итоге, в Плесецком создалась ситуация, когда голова избран «неправильный», в региональном понимании этого слова, а сельсовет именно такой, «как надо» (васильковскому начальству, понятно). И страсти накаляются.

Депутаты проводят свои сессии в клубе… и в бане. Кстати, в селе утверждают, что баня принадлежит той самой Валентине Бутько, которой все еще хочется быть главой сельсовета. И, судя по всему, в этом ей пытаются помочь и люди из Киева. 22 февраля в Плесецкое прибыла рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. После этого просочилась информация, что этими людьми готовится проект постановления о том, чтобы перевыборы, на которых победил Луценко, были признаны недействительными.

В свою очередь, команда плесецких депутатов-«регионалов», заседающих в бане, не имея печатей, опасается нового «майдана», расклеивая по селу объявления с решением «своей» сессии о запрете проведения митингов и пикетов. Что, кстати, противоречит Конституциии Украины.

Ситуация в селе предреволюционная. Особенно сейчас, когда пролилась первая кровь…

Рабочий, представитель инициативной группы села Плесецкое Петр Ряднына: Я СНИМАЛ НА ВИДЕОКАМЕРУ ДЕПУТАТОВ ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ

«Меня избили ногами по голове в центре села. Потом сказали: «Мы с тобой еще не договорили…» Сейчас у меня сотрясение мозга, переломаны нос и ухо. Думаю, меня избили, выполняя чей-то заказ, потому что я снимал на видеокамеру все, что связано с работой депутатов Партии регионов в селе и размещал эти ролики в Интернете. Я писал жалобы во все возможные инстанции против незаконных действий новых депутатов. Сейчас свидетели бояться давать показания, зная, что те, кто меня избил, - люди непредсказуемые».

Депутат Васильковского районного совета Николай Недилько: ВЕРОЯТНО, НАСТУПЯТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАСПРАВЫ…

«Скорее всего, цель всех этих действий – заставить новоизбранного председателя работать в команде Партии регионов. Жители села хотят провести референдум, на котором собираются выразить недоверие депутатам, избранным 31 октября. По информации, которой я доверяю, за инициативной группой установлена слежка, телефонные разговоры прослушиваются. Вероятно, в ближайшее время наступят политические расправы… Дату проведения референдума необходимо утвердить решением сессии, но депутаты, проводить такую сессию отказываются. Правовые методы позитивного результата не дают».

ГЛЕВАХА: на селекционных землях растут «хатынки»

Поскольку в Глевахе на выборах головы поссовета победил «неугодный» кандидат, его уже пятый месяц попросту не допускают к исполнению обязанностей.

Депутат Глевахского поселкового совета Анатолий Черныш:

ЛЮДИ ВЛОЖИЛИ ДЕНЬГИ, И ХОТЯТ СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«В Глевахе не может приступить к исполнению обязанностей глава поселкового совета Валерий Жеребцов (беспартийный). Жеребцова не пускает его предшественник – Александр Шепеленко, который был председателем 12 лет. За два месяца до выборов он стал членом Партии регионов.

Как это делается… Просто глава поселковой избирательной комиссии до сих пор отказывается публиковать решение о выборах Жеребцова в прессе…

В Глевахе были проданы зеленая зона и старое русло реки – люди вложили деньги и хотят получить землю. Валерий Жеребцов обещал провести аудит, чтобы разобраться в законности решения этих земельных вопросов.

18 августа 2009 года и 26 января 2010 года Верховный суд Украины передал базы пахотных земель НАН в распоряжение Глевахского поселкового совета. В свою очередь, местная власть инициировала передачу 387 га земль НАН – якобы жителям поселка, состоящим в очереди на получение земли.

На самом же деле жители Глевахи получили лишь 30 га. Остальную землю продавали гектарами подставные лица под застройку, что продолжалось до дня выборов 31 октября.

В марте 2010 года хозяйственный суд Киевской области вернул земли НАН.

К тому времени жители Днепропетровска, Донецка, Харькова, Черновцов заплатили, как минимуму, по 1 млн. грн., покупая в Глевахе до 1,5 - 2 га земли. Глевахский поселковый совет выдавал на эту землю документы, которые сегодня признаны незаконными. Есть информация, что деньги, которые были переданы земельной мафии за эту «услугу», людям не вернули. То есть у людей «вложившихся» в земли НАН, законных оснований на владение этой землей на сегодня нет. Говорят, те, кто платил за землю, содействовали, чтобы Шепеленко остался».

Заместитель директора Института физиологии растений и генетики НАН Украины Виктор Швартау:

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ЗАСТРАИВАЕТ «ХАТЫНКАМИ» ЗЕМЛИ НАН

«Рейдерские атаки на земли Национальной академии наук Украины начались, когда Александр Шепеленко возглавлял поселковый совет. В прошлом году Генеральная прокуратура выполнила распоряжения Николая Азарова, запретившего дерибан земли НАН. Те, кто ранее желал отнять земли у НАН, сегодня пытаются оставить у власти прежнего поселкового главу.

Васильковский горрайонный суд обязал 73 ответчиков вернуть земельные участки. Во время рассмотрения дел в суде, выяснилось, что земля ведущего селекционного центра страны была выдана на безоплатной (!) основе, в большинстве – безработным лицам, жителям других регионов Украины. Построиться на землях НАН Украины удалось даже гражданам Испании.

Сегодня Глевахский поселковый совет, игнорируя судебные решения, продолжает распоряжаться землями НАН, на которых создаются высокоурожайные сорта зерновых. Пахотные земели в Глевахе дважды признаны национальным достоянием и служат науке уже 70 лет. Именно эти земли исследовательского центра поселковый совет застраивает «хатынками». Госакты на землю были выданы незаконно, и еще до судебных тяжб. При этом в поселковом совете людям говорят, что все это на законном основании».

САЛИВОНКИ: жители села запуганы и боятся говорить правду

О жизни после выборов в местные советы в Саливонках люди готовы говорить лишь анонимно – они запуганы и, по их словам, опасаются мести. Когда наши собеседники узнали, что сказанное ими может быть обнародовано с указанием их фамилий, в ужасе попросили не делать этого.

Почему здесь стали бояться говорить правду?..

Село Саливонки – это прежде всего 2,5 тыс. га околостоличной земли. Понятно, что власти хотели видеть здесь, как и в других селах Васильковского района, «карманного» председателя. Но люди отстояли свой выбор. В защиту справедливых перевыборов 9 января поднялось все село. Подсчет голосов снимали на камеру. В результате председателем сельсовета стал социалист Владимир Базелкевич.

Как говорят наши собеседники, главный интерес районной власти – 8 га земли возле трассы Киев – Одесса, которая находится на балансе сельсовета. Рядом проходит железнодорожная ветка. Базелкевич хочет, чтобы в Саливонки пошли инвестиции, ведь эти 8 га могут прокормить все село.

Лидер общественной организации «Патриот Васильковщини» Николай Мельниченко (который вел записи в кабине Кучмы):

ЗАПУЩЕН ПРОЦЕСС ДИСКРЕДИТАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

«Почему руководство Партии регионов так относится к жителям Василькова и района? Люди видят, что творят опричники от власти… Уровень доверия к президенту катастрофически снижается.

Убежден, что запущен процесс дискредитации президента Виктора Януковича с целью отстранения его от власти. Ко мне обращаются люди и говорят: «Если васильковское начальство по линии партии кто-то крышует, знает ли об этом Янукович? Неужели представители Партии регионов в Васильковском районе безнаказанно нарушают закон по собственной инициативе?»

Услышит ли президент васильковцев?

В Васильковском районе, видимо, все еще верят, что обещание Президента «услышать каждого» - искренне, просто гарант не слышит… Будь он в курсе, дал бы указание Генпрокурору, главе СБУ, министру внутренних дел – и решения судов были бы исполнены, а подчененные-беспредельщики – пошли под суд.

Если васильковцев не услышат, они готовы браться «за вилы». По крайней мере, такую готовность мне высказали несколько собеседников.

Так они хотят помочь президенту бороться с коррупцией. Чтобы отстоять закон и справедливость.

АннаХрусталева