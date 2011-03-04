Соломатин представляет себе памятник Сталину возле Украинского Дома

Член Центрального комитета КПУ Юрий СОЛОМАТИН предлагает установить памятник Сталину на Европейской площади в Киеве.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Ю.СОЛОМАТИН утверждает, что установка памятника Сталину на Европейской площади – инициатива не КПУ или другой политической силы, а «советского народа», то есть людей, выступающих за восстановление Советского Союза.

По словам члена ЦК КПУ, коммунисты намерены в ближайшее время обратиться к столичной общественности с этим предложением. Общественные слушания по этому вопросу могут состояться уже в марте. На них коммунисты и другие представители «советского народа» рассмотрят несколько вариантов размещения памятника, пишет газета.

На данный момент обсуждается три варианта: справа от здания филармонии, где памятник Сталину уже стоял в советское время, в центре площади на круглой клумбе на месте светильника, или на ступеньках Украинского дома.

Ю.СОЛОМАТИН пока не берется прогнозировать срок появления монумента в центре столицы, но утверждает, что это произойдет раньше, чем предполагает большинство украинцев. На вопрос о том, примет ли данное решение Киевсовет, коммунист ответил: «Киевсовет будет советским и утвердит наше решение. Уже очень скоро у нас могут произойти свои Тунис и Ливия, и те, кто развалил Советский Союз, понесут наказание за это».

Ранее представители КПУ уже публично заявляли о том, что не исключают появления памятника Сталину в столице Украины, но уточняли, что это может произойти и через 5, и через 20 лет.

Глава комиссии Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ ранее заявлял, что коммунисты могут пойти по альтернативному пути и найти в Киеве физическое лицо, которое разместит памятник Сталину на своей собственной земле. В таком случае разрешение властей ему не потребуется.