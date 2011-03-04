К 8 марта депутаты покупают кольца по 40 тысяч и браслеты со Сваровски

В парламенте — предпраздничное настроение. До завтрашнего дня на третьем этаже Рады будет выставка-ярмарка, где можно купить драгоценности, косметику, скульптуры, вышиванки, пишет "Сегодня".

«Мы вот выставили икону за 100 тыс. грн. — ювелирная работа. Но это больше, чтобы посмотрели. Вообще, покупателей мало, иногда заходят помощницы нардепов. Но ходят слухи, что здесь кто-то колечко купил за $5 тысяч (40 тысяч гривен)», — рассказывает одна из предпринимателей. И действительно, на одной из раскладок под куполом можно увидеть кольца из белого золота, с бриллиантами, сапфирами, изумрудами: самое дешевое стоит $500. Самое дорогое — $27 тысяч! Еще здесь можно купить композицию для рабочего стола (серебряного сурка весом 1 кг), обрамленную золотом и бриллиантами и в красивой шкатулке из дерева: стоит такой $25 тыс. «И депутаты, и их помощники интересуются, но берут, в основном, мелочевку: почему бы не потратить для любимой девушки 4—8 тыс. грн.?» — говорит Геннадий Меженько, гендиректор фирмы, которая торгует драгоценностями. «Такие вещи редко берут на выставках: обычно люди просят визитку, а затем уже созваниваются, договариваются...» — рассказала одна из дизайнеров.

Нардепов на выставке мало. «Пару лет назад я на такой выставке купил иконы — передал их в храмы Севастополя, некоторые дома храню. А сейчас просто взял инструкцию к энергетическим браслетам, — жена себе такой хотела. Но вообще здесь цены, мягко говоря, недемократичные», — улыбается регионал Вадим Колесниченко. «Такие браслеты снимают усталость, лечат сердечно-сосудистые заболевания, повышают иммунитет, уменьшают вероятность тромбообразования. Стоят 200—1200 грн. Есть с камнями Сваровски», — говорит продавец Наталья. Один браслет приобрел глава фракции «Регионов» в парламенте Александр Ефремов. «Но это не в подарок. Подарки пока смотрю. Еще ничего не приглянулось», — сказал нам нардеп. С выставки он вышел с двумя пакетами косметики Mary Kay. А бютовец Михаил Волынец купил шесть книг по истории Украины — правда, не женщине, а другу белорусу, который решил перебраться к нам.

Кроме того, на выставке брали кожаные перчатки по 250—500 грн. и вышиванки за 400—2500. «Уже 6 раскупили. Берут те, что подороже», — говорит мастер Мария Гасюк. Но некоторые продавцы негодовали. «Больше никогда сюда не приеду. Вообще ничего не покупают. Даже не подходят!» — говорит Галина Борзенкова, которая привезла на выставку вышитые полупальто и блузки ручной работы по 5 тыс. грн.