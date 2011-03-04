Суд выдал ордер на обыск в квартире экс-замминистра

Печерский райнный суд Киева позволил органам прокуратуры провести обыск в квартире бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Валерия БИДНОГО.

Как сообщает газета «Дело», следователи получили эту санкцию суда в рамках расследования уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее подчиненных, возбужденного в связи с поставкой в Украину тысячи реанимобилей Opel Combo в 2009 году.

Прокуратура обвиняет бывших чиновников в превышении власти и злоупотреблении служебными полномочиями при подготовке и реализации инвестиционного проекта по обеспечению украинских сел санитарными автомобилями. По данным прокуратуры, эта закупка нанесла ущерб государственной казне на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

В.БИДНЫЙ в июле 2009 года был назначен председателем межведомственной рабочей группы по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности и выполнял все необходимые организационно-распорядительные, координирующие и управленческие функции по подготовке и реализации инвестиционного проекта.

Как пояснил представитель прокуратуры в суде, необходимость проведения обыска в квартире экс-чиновника вызвана тем, что «в ходе следствия, по результатам проведенных выемок в Министерстве здравоохранения Украины, Кабинете министров Украины установлено отсутствие ряда документов или оригиналов документов, касающихся реализации указанного инвестиционного проекта».

В прокуратуре не исключают, что эти документы могут находиться по месту проживания В.БИДНОГО.

Реализация инвестиционного проекта, о котором идет речь, началась в середине 2009 года. Проект предполагал привлечение кредитных средств австрийского банка UniCredit Bank Austria AG под государственные гарантии Украины для закупки санитарных автомобилей Opel Combo, а также изделий медицинского назначения и лекарственных средств.