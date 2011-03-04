Янукович отменил голограммы

президент Украины Виктор Янукович подписал указ, который отменяет обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров. Об этом сообщает ZN.UA ссылаясь на источники в администрации президента.

В тексте документа говорится о признании утратившим силу указа президента Украины от 15 ноября 2000 года №1239 «О защите документов и товаров голографическими защитными элементами».

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 9 февраля решил возобновить государственный контроль над производством защитных знаков и документов строгой отчетности. Кабмин рекомендовал главе государства признать утратившими силу некоторые указы по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами.

Ранее, в ноябре прошлого года, сообщалось о готовности проекта указа президента об отмене обязательного применения голографической защиты документов и групп товаров.

В пояснительной записке к проекту указа говорилось, что принятие этогодокумента обусловлено необходимостью уменьшения финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования.

В Украине действует 88 видов голограмм для самых различных видов документов строгой отчетности, которые каждый год закупаются в интересах державы в миллионах экземпляров. Глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский ранее оценил размах «выкачивания» концерном ЕДАПС средств из Украины в 8 миллиардов гривен в год.