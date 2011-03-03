Табачник осчастливит школы обязательными танцами?
15:51, 03 марта 2011Политика
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Азаров поручил...
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ по возможности ввести в школах уроки хореографии.
Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр дал во время общения с детьми в рамках презентации 10-го международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему!». «Давайте попросим нашего министра подумать, чтобы он ввел своим приказом такие уроки там, где это, конечно, возможно», - предложил премьер.
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