Особенности украинского национального плагиата

В ФРГ министр обороны подал в отставку из-за обвинений в плагиате. У нас было несколько громких плагиатных скандалов при участии високих чиновников, которые ничем для них не закончились...

1 марта подал в отставку министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг. Причина – масштабный скандал вокруг плагиата в его диссертации на получение степени доктора юридических наук.

Во время рутинной проверки один из профессоров Бременского университета обнаружил, что в целом свыше 100 страниц из 475-страничной диссертации содержали выдержки из работ других людей без каких бы то ни было ссылок на них. Сам скандал, который получил в Германии название "Копигейт", поднялся после предания огласке этой информации в авторитетной баварской газете Sьddeutsche Zeitung.

После критики со стороны оппозиции университет города Байройт лишил цу Гуттенберга, 39-летнего барона, выходца из древнего и славного рыцарского рода, женатого на Стефани, – прапраправнучке "железного канцлера" Отто фон Бисмарка, ученой степени.

Ему не помогла поддержка со стороны канцлера Ангелы Меркель, которая, в частности, заявила, что «брала на работу министра, а не научного советника». Не помогла даже поддержка большинства немцев, которые, согласно с опросом общественного мнения, проведенного социологическим институтом TNS Emnid по заказу влиятельного немецкого журнала Focus, выступили против отставки одного из самых популярных членов кабинета Меркель.

Но мораль, этика, честь... Должен был идти в отставку.

Украинскому читателю даже странно все это читать. У нас было несколько громких плагиатных скандалов при участии высокопоставленных чиновников, которые ровно ничем для них не окончились, кроме как всенародным позором. На который они не обращают ни малейшего внимания.

19 января 2002 года тогдашний глава Администрации президента, лидер предвыборного блока "За Единую Украину!" Владимир Литвин в газете "факты и комментарии" опубликовал статью под названием "Гражданское общество: мифы и реальность". Оказалось, что публикация с небольшими правками и сокращениями перепечатана из американского журнала Foreign Policy, а ее настоящим автором является американский профессор Томас Каротерс (Thomas Carothers, Civil Society, Foreign Policy №117, Winter 1999-2000, гг. 18-29). Разгорелся скандал.

Литвин защищался достаточно неуклюже: мол, он отреферировал, а не скомпилировал статью Каротерса (любой, знакомый с английским языком, мог убедиться, что это неправда), а ссылка на автора по техническим причинам куда-то пропала.

Однако, кроме большого стыда, Владимир Литвин не имел с того никаких реальных следствий.

Директор Института археологии НАН Украины академик Петр Толочко и профессор НАУКМА Наталья Яковенко также обвинили Литвина во вставке в его трехтомник «История Украины» довольно больших фрагментов из их работ без ссылок.

А в августе 2004 года общепризнанный знаток юридической литературы Сергей Головатый в своей публикации сокрушительно «раздолбал» книгу тогдашнего заместителя министра юстиции, кандидата юридических наук Василия Мармазова под названием "Методы динамического толкования Конвенции о защите прав человека и основных свобод в юриспруденции Европейского Суда по правам человека". Тираж – 300 (триста!) экземпляров. Видимо, чтобы никто не прочитал. Но Головатый книжку нашел, хотя и через два года после ее выхода в свет.

И выяснил, что 18 ноября 2000 года эдакий господин LIU Wei подал на защиту тезисы диссертации на получение ученой степени доктора университета Роберта Шумана, название которых по-французски полностью совпадает с названием «труда» В.Мармазова: Les methodes d’interpretation dynamique de la Convention Europeene des Droits de l’homme utilisees par la cour Europeene des Droit de l’homme.

Дальше цитата из Головатого: «Сравнение двух опубликованных текстов – украинского (2002 год) и французского (2000 год) – точно доказывает: все 400 страниц труда, опубликованного на украинском языке, – это один в один перевод 359 страниц текста, опубликованного двумя годами раньше на французском!»

Другими словами – полный плагиат.

И что произошло с Василием Мармазовым? С июня 2010 года Василий Мармазов занимает должность заместителя министра экономики Украины. Может, еще какую-то книжечку напишет, об экономике...

На этом фоне сущими пустяками выглядит «заимствование» Юлией Тимошенко у Анатолия Кинаха названия предвыборной программы «украинский прорыв» или подача «тягнибоковцами» под видом «старого матюкливого москаля» на предвыборном плакате вполне мирного немолодого поляка с фотосессии известного польского фотографа.

Конечно, плагиатом грешат и в развитых демократических странах. Доказательство – история с руководителем немецкого оборонного ведомства. Но тут есть большая разница. На Западе плагиат имеет для политиков серьезные, часто фатальные последствия.

В 1987 году молодой и перспективный американский политик Джозеф Байден закрыл себе дорогу к участию в президентских гонках лишь потому, что во время дебатов в штате Айова выдал яркий спич, заимствованный у лидера Лейбористской партии Великобритании Нила Киннока. После разоблачения прессой этого плагиата 23 сентября 1987 года Байден вышел из кампании. И больше кандидатом в президенты не выдвигался.

Полетели головы высоких лиц в сентябре 2009 года в Чехии, когда там разгорелся скандал вокруг законодательного факультета Плзеньского университета, который якобы выдавал дипломы о высшем образовании людям, которые на практике высшего образования не получили. В деле фигурировали фамилии политиков и плагиат в диссертациях.

Украина – не Запад, но и не Россия. В феврале 2009 года стало известно, что Владимир Владимирович Путин, премьер-министр Российской Федерации и ее экс-президент, украл шестнадцать страниц из чужого учебника . Журналист The New York Times Эндрю Крамер написал, что в 1997 году, когда Путин занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов. Ученые Института Брукингса проанализировали текст диссертации и обнаружили, что 16 страниц в ней просто были скопированы без каких бы то ни было ссылок из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Девидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом – учеными Университета Питтсбурга.

Если у нас политики хоть публичный позор имеют внутри Украины, то российские СМИ просто «не заметили» скандала в мировой прессе вокруг плагиатора Путина. Немногие россияне о нем вообще узнали.

Но большое ли в том для нас утешение?

Николай Писарчук