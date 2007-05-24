Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти Ющенко

Верховная Рада Украины просит Генеральную прокуратуру немедленно дать правовую оценку фактам препятствования работе Конституционного Суда со стороны Управления государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О заявлении ВР об опасности узурпации власти Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО» проголосовали 255 народных депутатов из 258, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 23 мая в своем обращении к народу Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал неконституционным решение КС относительно порядка назначения на административные должности в судах общей юрисдикции. Тем самым считают депутаты, В.ЮЩЕНКО фактически взял на себя функции Конституционного Суда.

Кроме того, превышая свои конституционные обязательства, Президент публично дал поручение Генпрокуратуре оценить ситуацию, которая сложилась в КС, в то время как такая функция ГПУ не предусмотрена Конституцией.

Кроме того, отмечается в постановлении, 24 мая Управление государственной охраны, которое подчиняется Президенту, заблокировало помещение КС.

Парламент напоминает, что такие действия квалифицируются Уголовным кодексом как преступление. «ВР считает совершение Президентом Украины действий конкретным проявлением узурпации власти и предупреждает о его непосредственной ответственности за дальнейшее развитие событий», - отмечается в постановлении.

Кроме того, отмечается, что в такой ситуации парламент сомневается в целесообразности ведения каких-либо переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ до прекращения главой государства действий, выходящих за рамки Конституции.

Парламент также расценивает шаги Президента как вмешательство в деятельность судебной ветви власти с целью невозможности принятия решения относительно конституционности его указа от 26 апреля. ВР обратилась также ко всем должностным лицам государственной власти с требованием неуклонно соблюдать положения статьи 60 Конституции Украины, согласно которой никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы.

Постановление будет направлено в парламенты и правительства стран, с которыми установлены дипломатические отношения и межпарламентским институтам с целью информирования о ситуации в Украине. Предлагается также заслушать в ВР начальника Управления государственной охраны об обеспечении соблюдения прав человека и действующего законодательства.