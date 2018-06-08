Михаилу Горбачеву – 80 лет: он многое сделал, но много так и не понял

Я желал превратить СССР в подлинную федерацию, органически сочетающую сильный центр и независимые республики… Я горячий сторонник государственности Украины…

Сегодня лауреату Нобелевской премии мира, последнему Генеральному секретарю ЦК КПСС и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву – 80 лет.

В марте 1985 года генсеком страны развитого социализма была начата «перестройка», которая в декабре 1991 года привела к развалу огромного государства.

Вряд ли нынешние молодые ребята «от пепси» могут представить, какой властью обладал последний генеральный секретарь ЦК КПСС, который ради перестройки добровольно пожертвовал всем. Напомню, что до него в СССР правили Брежнев, Хрущев, Сталин, Ленин.

С именем Горбачева в политический лексикон вошло слово «гласность», которая раздавила ханжество и кухонную политику, стала катализатором перемен, в том числе и создания суверенной и независимой Украины. Он похоронил без гражданской войны СССР, поднял шлагбаум для свободного передвижения своих соотечественников по миру, убрал «железный занавес».

В то же время многие «советские люди» совершенно искренне ненавидят Михаила Горбачева, который уничтожил советскую страну. И эту дискуссию вряд ли могут выиграть сторонники или противники Горбачева. История расставит все по своим местам.

Еще у Горбачева была жена Раиса Максимовна, которая умерла от рака, и живет он сегодня со своей дочерью и двумя внучками, которые, по его же словам, называют его просто «дед».

«Новое мышление» - доктрина мира

В конце второго тысячелетия развалился Советский Союз, на политической карте Европы появились десятки новых независимых и суверенных государств, был разрушен мир «холодной войны». Как оказалось, что к таким стремительным переменам политики не были готовы.

Если Украина, Белоруссия, Казахстан отказались от ядерного оружия, то остальные ядерные и десятки неядерных государств по-прежнему считают, что ракетно-ядерное оружие – надежный гарант их безопасности. К слову, на территории Украины в 1999 году дислоцировалось 178 самых современных ракет SS-20 («Сатана»), суммарный тротиловый эквивалент которых вполне мог бы уничтожить все население Земли.

Возврат к ядерному диктату (например, нашей соседкой Россией, политики которой заявили о возможности первой применить ядерное оружие) убеждает, что новой архитектуры безопасности в Европе и мире не пахнет, а политики, дипломаты и военные по инерции продолжают убеждать обывателей в том, что ядерное и космическое оружие сохранит мир, безопасность.

На вопросы автора этих строк Михаил Горбачев отвечал в разное время на пресс-конференциях, интервью, его встречах с журналистами.

Вспоминая борьбу за запрещение ядерного оружия:

- Люди старшего поколения помнят Вашу доктрину «нового политического мышления». Эти идеи сыграли положительную роль в сохранения мира на Земле?

- Смысл того, что ядерное оружие не функционально и не может решать политические проблемы, актуально и сегодня. Никто в мире не останется безнаказанным, если применит первым ядерное оружие. Ядерная война недопустима, и в ней не может быть победителей. Это аксиома.

- А ядерные декларации России Вас не пугают?

- Для меня были неожиданными и удивили два года тому заявления российских политиков: мол, напрасно ликвидировали ракеты средней дальности – они нам бы ещё пригодились.

Я уже реагировал на это и ещё раз скажу: мы правильно сделали, на взаимной основе уничтожив эти ракеты. Американские ракеты средней дальности для нас были самой большой угрозой. У нас не было в то время возможности остановить «Першинги», если бы они были применены – то ли в соответствии с политическими решениями, то ли в результате технических сбоев, что тоже может случиться.

Американские ракеты могли достичь Москвы за 3 минуты, а до Волги долетели бы за 5 минут. Это был пистолет, приставленный к виску.

О развале СССР

- Вы жалеете о том, что СССР распался?

- Я желал превратить СССР в подлинную, действенную федерацию, органически сочетающую сильный центр и независимые самостоятельные республики.

Но «перестройка» стимулировала рост национального самосознания в республиках, а интеллектуальная элита на местах оказались неподготовленными к проявлениям националистических предрассудков, раскола, вражды.

О «перестройке»

- А Вам по ночам не снится «перестройка»?

- Нет, меня не мучает совесть. В результате перестройки была ликвидирована репрессивная монополия КПСС, началась гласность, отменена цензура, впервые состоялись демократические выборы.

Уже к концу 1980-х годов Советский Союз перестал быть тоталитарной системой. Тогда мир шел к ядерной войне, а уже летом 1988 года президент США Рональд Рейган стоял на Красной площади и провозглашал, что Советский Союз больше не является «империей зла», а в декабре 1989 года «холодная война» была закончена.

Я думаю, что перестройка была мирной антитоталитарной революцией, начатой во имя идеалов демократии и социализма. Тогда общество было буквально беременно ожиданиями.

О Голодоморе в Украине

Комментируя трагические события 30-х годов в Украине, Михаил Горбачев все списал на плохую погоду.

- Я думаю, что здесь какая-то политическая оценка. Что такое голодомор? Он был и в России, и в Казахстане. И в моем родном селе 40 процентов населения вымерло. У моего деда 6 детей умерло с голоду. И его в Сибирь отправили. Это была засуха жуткая. И плюс – это проходило после завершения коллективизации. Сильно были подорваны земледелие и земледельцы.

- То есть в том, что был Голодомор виновата природа, засуха?

- Абсолютно, прежде всего! Следующий год урожай был хороший. Вы очень сильно нажимаете на методы сталинского руководства. Коллективизация проводилась по закону. Все проводилось по закону. Правда, не знаю, надо ли было ее проводить.

Горбачев и Украина

- Я желаю украинцам продвижения к благосостоянию. Украина мне особенно близка, так как во мне наполовину украинская кровь, мой дед из Чернигова, бабушка из Харькова. Отношения между Россией и Украиной действительно сегодня неважные, но многое зависит от России. Думаю, что и в Украине есть люди, которые подбрасывают, огонь ненужных дискуссий не только дровишки, но и взрывчатку.

В конечном счете, все проблемы решат не политики, а народы России и Украины, мы обречены, чтобы жить вместе.

В тоже время я горячий сторонник государственного суверенитета Украины. Никто не покушается на независимость Украины, давайте, хотя бы восстановим деловое взаимовыгодное сотрудничество. Мы славянские народы, надо, чтобы наше начальство «не собачилось». когда речь идет о нашей дружбе. Если у этого поколения ничего не получится, то следующее поколения ответственных политиков объединит наши интересы.

Виктор Тимошенко, Москва