Литвин посоветовал «хитрым» депутатам самим поискать Ахметова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН посоветовал народным депутатам самим выяснить, каким образом их коллега Ринат АХМЕТОВ зарегистрировался на пленарном заседании, но отсутствует в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим В.ЛИТВИН сообщил, кто из депутатов отсутствует на заседании в связи с пребыванием в командировке или на больничном и не зарегистрировался за столом регистрации. В.ЛИТВИН назвал народных депутатов Олега БИЛОРУСА, Элину ШИШКИНУ, Ирину ГЕРАЩЕНКО, Николая КАТЕРИНЧУКА, Николая ЯНКОВСКОГО, Романа ТКАЧА и Александра ТКАЧЕНКО. Он отметил, что их карточки должны быть сегодня заблокированы, чтобы они не принимали участия в голосовании.

В это время из зала заседаний от оппозиционных депутатов прозвучали возгласы: «А где же АХМЕТОВ? Почему его нет в зале, если он зарегистрирован?».

В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Я вас прошу - пойдите и спросите. Вы очень хитрые все, вот пойдите и спросите». При этом он отметил, что озвучил данные, которые ему официально предоставил аппарат Верховной Рады. В.ЛИТВИН предложил тем, кому это интересно, выяснить, каким образом был сегодня зарегистрирован член фракции Партии регионов Р.АХМЕТОВ.