Конституционная ассамблея: до такого не дошел даже Путин

На днях из-под пера президента Украины Виктора Януковича вышел указ о поддержке инициативы первого президента Леонида Кравчука относительно создания Конституционной ассамблеи для подготовки изменений в Конституцию Украины.

Чтобы образовать такую ассамблею, сначала создали научно-экспертную группу по ее подготовке. Собственно, эта научная группа и должна, как выразился Леонид Кравчук, дать зеленую карту этой конституционной ассамблее, которая будет писать новую конституцию или лишь изменения к ней. Это пока еще вопрос открытый, поскольку главный инициатор – господин Кравчук – и сам толком не может объяснить, какой хоть приблизительно будет обновленная Конституция, какова ее главная идея и самое важное, – с чего вдруг выбрали такой путь для совершенствования Основного Закона.

– Мы хотим впервые в истории Украины сделать изменения для украинского народа, – говорит Леонид Макарович, – то есть это будут не заангажированные люди, которые будут думать не о личной власти, а об интересах народа. Нужно ли изменять Конституцию? Да, нужно, потому что она скомпрометирована. Венецианская комиссия и критика изнутри говорят, что нужно поставить конституционный процесс в правовые рамки и чтобы он отвечал действующему легитимному способу ее принятия. Потому сюда войдут те люди, я так думаю, которые могут это сделать, будучи незаангажированными. То есть чтобы это была современная Конституция, отвечала глобальным изменениям в мире, критическим изменениям в стране, была надолго и чтобы ее не меняли каждые 4-5 лет. Вот и все!

Говоря о незаангажированных людях, господин Кравчук, похоже, запамятовал, что как бы красиво не написали новый законопроект, все равно его будет вносить президент Янукович, а утверждать будет Верховная Рада. А они и есть главные нарушители действующей Конституции (вместе с Конституционным судом). Однако первый президент находит аргументы в защиту нынешнего главы государства:

– Янукович ничего не нарушал, он же не может отменить решения Конституционного суда. У президента нет таких полномочий...

Поскольку со слов самого инициатора мы так и не поняли главной идеи создания новой конституции, мы обратились к специалистам.

Некоторые положения Конституции явно не нравятся нынешней власти

Эксперт по конституционному праву Александр Барабаш допускает, что вся эта чехарда задумана, чтобы Кравчуку найти какое-то применение.

“Президент всегда выступает как законотворческий инициатор, и для общества не суть важно, кто разрабатывает его законопроекты, - сказал эксперт. - Потому я не понимаю, почему власть уделила этой ассамблее столько внимания. Все равно ответственность будет лежать на президенте и на Верховной Раде. Тем более что, кроме общих, банальных фраз, ни одного объяснения не прозвучало.

Леонид Макарович сказал, что это будет продолжаться полтора-два года и принимать их Конституцию будет уже новый парламент. Потому позволю себе выразить предположение, что это просто такой механизм предоставления Кравчуку – в системе новых, так сказать, центров власти – какой-то видимой публичной должности. Никакого другого смысла я не вижу.

Такими штампами, что, мол, сегодняшняя Конституция постсоциалистическая, потому нужна демократическая, - можно увешать любой документ. Не бывает постсоциалистической или постдемократической Конституции, главное – правовая культура: придерживаются ее или не придерживаются.

Члены этой научно-экспертной группы, в публичных высказываниях дискредитировали саму идею в корне, потому что более серьезных аргументов, чем просто нужна “демократическая Конституция”, не привели.

Никто ничего толком не может объяснить.

Понятно, что некоторые пункты действующей Конституции не нравятся сегодняшней власти, потому, похоже, таким образом она хочет убрать их. Но простым путем – внесением изменений в Конституцию – было бы невозможно это сделать. Имею в виду вопрос языка, военных заграничных баз, избирательной системы, личного голосования депутатами, двух сроков президента”...

Новая Конституция будет означать появление нового государства

Народный депутат (НУ-НС) Роман Зварич считает, что с появлением Конституционной ассамблеи, которая будет изменять сегодняшнюю Конституцию, фактически образуется новое государство.

“Новая Конституция, - считает он, - означает новое юридическое лицо на международной арене. Это юридический вывод. А политический – бес его знает. Как по мне, это имеет характер очковтирательства, вдумайтесь только в юридическую суть этого процесса.

Мне все пока еще кажется очень туманным.

В разделе 11 Конституции прописан порядок изменений в Конституцию. Их осуществляет законодательный орган нашего государства, который является также высшим представительским органом в Украине. Он и реализует право народа изменять свой конституционный строй. Потому я не вижу логики в создании еще какого-то органа”.

До такой ереси не дошел даже Путин, который творит с Россией, что хочет

Политолог Виктор Небоженко тоже не видит правовой логики в создании такого органа, потому что “когда появляется конституционная ассамблея, Верховная Рада автоматически начинает играть второстепенную роль, ведь она перестает исполнять свою самую главную роль – законодательную”.

“При живом парламенте, - сказал Небоженко, - никакой Конституционной ассамблеи не нужно. Такой орган нужно создавать тогда, например, когда враги захватили парламент, обстреляли всех тушек. То есть когда происходит что-то неординарное, когда есть необходимость отказаться от процедуры конституционных изменений, прописанных в действующей Конституции. В таком случае народ должен избрать такой орган, который будет или писать новую Конституцию, или давать какие-то рекомендации.

А то выходит, что сразу три органа занимаются одним и тем же самым. Вот представьте себе, если бы печенка исполняла роль мозга и сердца. Врач с ума съехал бы, не говорю уже о самом больном.

У нас есть Конституционный суд, который на свое усмотрение меняет Конституцию, есть Верховная Рада, уполномоченная это делать, и теперь еще появляется Конституционная ассамблея. Еще немного, и мы соберем какой-то совет старейшин, общак...

Такой орган создается лишь при наличии серьезного конфликта в стране, но конфликта нет, гражданской войны – тоже, более того, у нас один начальник, единое начало во всех ветвях власти. И один орган власти – Администрация президента. Поэтому давайте будем честными и объявим его этой Конституционной ассамблеей.

В регламенте ВР все прописано, зачем создавать еще какую-то ассамблею, представителей которой мы не знаем? Это будут губернаторы или люди с пропиской в Макеевке? Или парни, которые принципиально не хотят говорить на украинском языке? Или просто вся административная вертикаль? А что? Такое же тоже может быть. То есть мы никак не можем понять, кто это будет... До такой ереси не дошел даже Путин, который что угодно творит с Россией”.

Европа не может понять, как 18 человек изменили конституционный строй

“Запад давит на Януковича тем, что каждый его шаг по концентрации власти – нелегитимный, поскольку он нелегитимно перевел Украину на президентско-парламентскую форму правления. – сказал Небоженко. - Потому, похоже, теперь придумали чисто африканский способ повышения легитимности Януковича как президента.

Можете быть уверены, Венецианская комиссия скажет, что такой процедуры еще не было в цивилизованной Европе. С политологической точки зрения здесь объяснение лишь одно – чем больше концентрация власти в руках президента Януковича, тем меньше легитимность этой концентрации. Потому что до сих пор не укладывается в голове, как могли 18 дезориентированных, запуганных и малопрофессиональных тогда новых членов Конституционного суда взять и изменить общеполитический уклад в стране. Такого же не бывает, и Европа никак не может признать такого перехода, потому, естественно, что кому-то пришла в голову вот такая африканская идея. Потому что как по-другому объяснить лидерам других стран, что Янукович за один день превратился из президента в парламентско-президентской стране в президента в президентско-парламентской стране?”

Поскольку нам ничего не объяснили, возникают предположения

Небоженко допускает, что в действительности ничего нового в этой Конституции написано не будет:

“Ну, может, поменяют предложения или параграфы местами, - сказал он. - Ну, может, что-то и новое придумали, не знаю... Тарас Чорновил говорит, что продлят депутатам полномочия до 2015 года. Все возможно.

Но совсем не суть важно, кто будет входить в эту ассамблею, то есть будут фигурировать конституционные специалисты, которые никакой роли не будут играть.

Первое, что сегодня должен был бы сделать КС, – признать такую процедуру неконституционной, потому что она нигде не предусмотрена. А что делает КС? - молчит.

Почему возникают разные предположения?.. Потому что нам не объяснили, зачем это делается. Янукович сказал, что посмотрел в глаза Кравчуку, а тот сказал, что нам бы не помешало такое сделать. И тоже интересно, почему именно Кравчук?..”

Власть понимает, что пользуется полномочиями, полученными неконституционным способом

Соавтор действующей Конституции Виктор Мусияка считает, что власть таким образом хочет легализовать свою неконституционность:

“Когда создается государство, тогда может быть создан какой-то орган, которому предоставлено учредительное право создать определенный закон или Конституцию. Нам же сказали, что будет ассамблея, но не объяснили, каким будет механизм ее создания. Мы не знаем, какие она будет выполнять задачи. В указе президента ничего не сказано.

Я не могу понять, чего им еще не хватает, они же получили Конституцию 1996 года, по которой руководил Кучма. Очевидно, власть понимает, что пользуется полномочиями, полученными неконституционным способом, потому как-то хочет выйти на конституционный путь, однако в который раз переступает через букву закона.

Я не исключаю, что в текст могут вписать третий срок полномочий Виктора Федоровича. Однако можем лишь допускать, поскольку никаких объяснений не поступало”.

Оксана Климончук