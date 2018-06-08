Борис Возницкий: Я подписался за Януковича не как интеллигент
Львовская интеллигенция написала письмо, в котором высказалась в поддержку реформ Януковича... “Там что-то подписывали, подписался и я. Не знаю я. Оставьте меня в покое!”...
На официальном сайте Партии регионов в разделе «Резонанс» появилась действительно резонансная новость под заголовком «Львовская интеллигенция поддерживает реформы Виктора Януковича».
Первым в списке львовских интеллигентов, которые подписались в поддержку пана Януковича, значится Борис Возницкий, директор Львовской галереи искусств, Герой Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, заслуженный работник культуры Украины и Польши. В целом человек известный и уважаемый. Он также возглавляет Львовский конгресс интеллигенции.
На сайте ПР, в частности, сказано, что «по мнению львовской интеллигенции, Украина приобретает все больший авторитет на европейском направлении и среди других держав мира». «Понятно, что реформы не могут дать желаемого результата сразу, необходимо определенное время, - считает интеллигенция Львова, - но стратегия, избранная Президентом, неминуемо даст свой позитивный результат. Мы стали свидетелями значительной активизации международной политики под руководством Президента», – отмечается в документе, размещенном на сайте ПР.
Мы решили подробнее расспросить у господина Возницкого о позитивных результатах реформ Виктора Януковича.
Между нами состоялся такой разговор:
– Пан Борис, вы фигурируете в списке львовской интеллигенции, которая поддерживает реформы президента Украины Виктора Януковича...
– То не львовская интеллигенция поддерживает реформы Януковича. Я не знаю такого... Так не может быть сказано, что «львовская интеллигенция поддерживает». Наверное, в какой-то газете так написали...
– Но я же читаю с официального сайта Партии регионов, а ваша подпись – первая в списке.
– (Пауза). Ну, интеллигенция НЕ поддерживает, я подписался не как от интеллигентов, я там подписался на другое. Я являюсь председателем Конгресса интеллигентов, но не подписывался как председатель конгресса.
– Можете ли объяснить, что это значит?
– Там что-то подписывали, подписался и я. Ну, не знаю я... Я не читал этого. Оставьте меня в покое!
– Тогда я вам зачитаю, что там написано... Там сказано, что прошел год работы Януковича в должности Президента…
– Да я знаю, я читал... Пока еще ничего не сделано, но есть надежда, что сделает. Вот и все. О!
– Но вы подписали, что поддерживаете то, что сделано...
– Ну подписался, и что?! Ради Бога, отстаньте от меня все!
– Так вы можете объяснить свою позицию?
– Ну просто пришли, попросили подписать, я подписался. Ну никаких позиций у меня нет. Интеллигенция не поддерживает.
– То есть вы сам по себе?
– Да оставьте меня, ну оставьте...
– То есть вам лично нравится работа президента и его правительства?
– Не нравится!
– Тогда почему вы ставили свою подпись?
– Отстаньте от меня! У меня нет времени с вами говорить.
На этом господин Возницкий прекратил разговор
Оксана Климончук