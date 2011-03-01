2 марта в 12.30 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Презентация новейшей операционной системы для мобильных устройств от «М-Платформы» и мобильного сервиса Glavred.info».

В пресс-конференции примут участие:

декан по работе со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия» Александра Гуменная

пресс-секретарь компании «М-Платформа» Юлия Лабунец

специалист отдела проектов компании «М-Платформа» Олеся Стрижко

шеф-редактор группы сайтов «Glavred.info» Диана Дуцик.

Исследовательская компания «М-Платформа» при Национальном университете «Киево-Могилянская академия» завершила разработку перспективной операционной системы для мобильных устройств «M-Smart». Операционная система создана под руководством профессора кафедры сетевых технологий НаУКМА Александра Синявского. Технологически система является продолжением отечественной традиции компьютерных технологий и базируется на работах, выполненных в Институте кибернетики под руководством В.М. Глушкова.

Система нацелена на использование в качестве полноценной операционной системы в перспективных мобильных устройствах, однако базовый вариант системы способен работать в режиме прикладной программы на массовых мобильных устройствах с поддержкой платформы J2ME MIDP 2.0. На данном этапе именно мобильные сервисы на основе J2ME-варіанту являются основой стратегии компании.

Во время пресс-конференции журналистам и общественности будет представлена новейшая разработка исследовательской компании и презентован мобильный сервис «Glavred.info», созданный на основе операционной системы «M-Smart».

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