Могилев понимает, что у полицейского менталитет не такой, как у него

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ не считает необходимым по примеру России переименовывать украинскую милицию в полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Название милиция или полиция – это не актуальный вопрос. Это вопрос тысяча пятнадцатый. Если мы получим новое подразделение с другим менталитетом, то тогда, да, можно. А так, если переименовать и не получить нового – смысла нет. Переименование – не приоритет, точно», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он отметил, что МВД разрабатывает новый закон о милиции, который находится на данный момент в стадии завершения, после чего будет передан для ознакомления народным депутатам, экспертам Министерства юстиции, в Администрацию Президента, а также обществу будет предложено его обсуждение, после чего будет приниматься соответствующее решение.