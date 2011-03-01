Азарову подсказывают, где взять деньги на повышение пенсий

«Размер минимальной пенсии должен быть повышен до уровня 1000 гривень уже в 2011 году», – заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, президент партии «ПРАВДА» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по мнению депутата, «сегодня ни правительство, ни депутаты не могут ответить на важнейший вопрос – как прожить на 750 грн. – минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность. Ведь за эти деньги прожить почти невозможно. Поэтому я предлагаю повысить пенсию украинцев и сделать её выше прожиточного минимума, что предусмотрено в поданном мной законопроекте № 8101 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения максимального размера пенсии и отмены необоснованных льгот и привилегий при выходе на пенсию для лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, а также повышение минимального размера пенсии по возрасту», – заявил президент партии «ПРАВДА».

«Как могут украинские чиновники говорить, не пряча глаза, об их «неустанной» заботе о пожилых людях, если и минимальная, и средняя пенсия в Украине – одна из самых низких в Европе? Минимальная пенсия в России – около 1300 грн. (в Москве – более 3000 грн.), а средняя пенсия – 2330 грн. В Польше пенсионеры получают в среднем 4125 грн., а в Финляндии – более 14 тыс. 700 грн.», – акцентировал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Поэтому он предлагает внести изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и существенно увеличить размер минимальной пенсии: с 1 апреля 2011 года – 800 грн., с 1 октября 2011 года – 900 грн. и с 1 декабря 2011 года – 1000 грн.

«Чтобы обеспечить бесперебойную выплату повышенных пенсий, однозначно нужно повысить акцизы на товары, которые наносят значительный вред здоровью людей - водку, вино, пиво, сигареты, и эти средства направить на улучшение жизни наших тружеников, которые вышли на пенсию», – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 8101 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения максимального размера пенсии и отмены необоснованных льгот и привилегий при выходе на пенсию для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, а также повышение минимального размера пенсии по возрасту» внесён народным депутатом Украины Д.ВЕТВИЦКИМ в ВР 14 февраля 2011 года.

Законопроектом предусматривается, что минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в объёме, превышающем размер определённого законом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и, соответственно, месячной минимальной пенсии в 2011 году установлен статьёй 21 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» в размере: с 1 января – 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября – 784 грн., с 1 декабря – 800 грн.