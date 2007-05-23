Томенко предостерегает киевские власти от ”прихватизации” местных СМИ

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО считает, что создание нового централизованного медиа-холдинга киевской власти может означать приватизацию коммунальных медиа за бесценок и «для своих».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу проекта решения столичной власти, в соответствии с которым предлагается реорганизовать путем слияния коммунальные предприятия «Хрещатик», «Вечірній Київ», «Редакция газеты «Українська столиця», «ТРК «Киев», «Радио «Голос Киева» в закрытое акционерное общество «Киевский медиа-холдинг» с закреплением в коммунальной собственности 51% акций этого общества.

Н.ТОМЕНКО отметил, что на сегодня неизвестным остается размер уставного фонда новосозданного столичного медиа-холдинга, который “может иметь последствием приватизацию коммунального имущества за бесценок и установление полного контроля за киевскими СМИ со стороны структур, подконтрольных Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ”.

Н.ТОМЕНКО обратил также внимание на то, что подобные попытки организационно «объединить под одной крышей» весь медиа-ресурс киевской власти несут в себе несоответствие с положениями законодательства, которое гарантирует независимость деятельности СМИ и обязательность предоставления ими объективной информации. “По меньшей мере, удивление вызывает дальнейшая централизация медиа-ресурса, который должен был бы принадлежать общине города, ведь финансируются данные предприятия из городского бюджета (так, в 2007 году на коммунальные СМИ планируется потратить 41 млн. грн.)”, заметил Н.ТОМЕНКО.

«Подход городской власти не имеет ничего общего с созданием действительно нужных Киеву общественных СМИ. Влада Киева не считает нужным создавать прозрачную систему назначения руководящих и наблюдательных органов и общественного контроля за осуществлением редакционной политики коммунальных масс-медиа, которые сейчас превратились в рупор Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды», - считает Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер парламента V созыва заметил, что учитывая правовую неоднозначность, это решение Киевсовета в случае его принятия будет рассматриваться правоохранительными органами. Он выразил также убеждение в том, что данное решение станет предметом судебных исков.