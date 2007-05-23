Радченко позитивно оценивает назначение Турчинова в СНБО
16:49, 23 мая 2007Политика
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Независимо от перспектив политического кризиса
|Владимир РАДЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.РАДЧЕНКО высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Нормально оцениваю. Он серьезный человек», - сказал В.РАДЧЕНКО.
Вице-премьер считает, что партийная принадлежность А.ТУРЧИНОВА не повлияет на его деятельность в составе руководства СНБО. «ТУРЧИНОВ был представителем БЮТ в тот период, когда его назначили председателем Службы безопасности, и он четко справлялся со своими обязанностями. Нет никаких вопросов, я к нему отношусь позитивно», - добавил он.
Вместе с тем, В.РАДЧЕНКО не стал прогнозировать, будет ли способствовать назначение А.ТУРЧИНОВА скорейшему разрешению политического кризиса.
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