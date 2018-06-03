Из-под Мороза выбивают последний материальный и информационный ресурс?

В списках Партии регионов, по информации наших источников, для социалистов зарезервировано 15 мест... На кого будут работать финансовый спонсор СПУ Бойко, бывший “проморозовский” медиа-ресурс?

Есть такой милый ницшеанский принцип поведения: „падающего – подтолкни!” На новейшем „послеуказном” этапе украинской политики „падающим” выглядит дважды спикер Александр Мороз. Потому не удивительно, что из источников в штабах доходит информация о попытках разных политических сил ускорить падение ветерана отечественного политикума.

Любой политик чего-то стоит, пока у него хороший рейтинг, разветвлённые политические структуры, а также материальный и информационный ресурс. Эти аспекты взаимосвязаны: без „лаве” не будет ни оргструктур (зарплаты, содержание офиса), ни публикаций в печати, которые стоят сейчас серьёзных денег. Рейтинг напрямую с деньгами не соотносится, здесь еще нужен хороший имидж, общественная востребованность, хорошая репутация (яркий пример – провал Владимира Литвина на парламентских выборах-2006, ведь денег хватало...). Но и без надлежащих средств имиджа тоже не выстроишь.

С рейтингом и имиджем у Сан Саныча после измены Ющенко и перехода на сторону коалициантов возникли очень серьезные проблемы. От него отвернулось больше половины даже ядра электората. Потому перспективы самостоятельного прохождения социалистов в парламент на внеочередных выборах выглядят не то что туманными, а просто никакими. Не потому ли согласие Виктора Януковича на досрочные выборы Мороз и его окружение восприняли как „кидалово”?

Тем более, что есть все признаки попытки „региональных союзников” („не так тії вороги...”) выбить из-под Мороза последний значимый материальный ресурс. После ухода в БЮТ Иосифа Винского с пулом миноритарных инвесторов СПУ в партии остался, в сущности, один-единственный крупный спонсор – фактический руководитель Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир Семенович Бойко. Рудьковский, Николаенко и Цушко – конечно, министры не последних министерств в Украине. Но знающие люди утверждают, что все основные финансовые потоки идут через их „боевых замов”, которые своих начальников к ним не пускают. Именно потому и так называемого админресурса у министров-социалистов практически нет.

Не потому ли несколько недель назад была начата рейдерская атаку на одно из главных приобретений огромного комбината Ильича (капитализацию оценивают в 2 млрд. долларов) – его отдельную и собственную газовую трубу? Не стало ли это попыткой поставить на колени руководителя предприятия и вести с ним политический (и деловой) диалог с позиции силы? Интересно, как связаны между собой такие факты, как приезд к Ринату Леонидовичу вскоре после начала „боевых действий” хорошо известного российского криминального авторитета, короткий разговор между ними – и полный отказ от рейдерской атаки? С Россией у Владимира Бойко, как известно, связи очень давние и тесные еще с советских времен.

После того вроде бы начался нормальный диалог „на равных”, без фокусов. Сам Владимир Семёнович уже в Верховную Раду не стремится, а вот поставить своих людей в список ПР – будто не против. И такое решение Бойко вряд ли будет противоречить его прежнему голосованию за “нашеукраинского” премьера Юрия Єханурова (Бойко тогда исключили из ассоциированных членов фракции Партии регионов). Владимир Семёнович всегда был сторонником идеи так называемой „широкой коалиции”. А это снижает шансы договориться с Бойко для представителей Юлии Тимошенко, которые пытаются в последнее время протоптать тропинку в его кабинет.

Соцпартия фактически потеряла такой мощный информационный ресурс (к тому же, ориентированный на целевую для социалистов аграрную аудиторию), как „Сільські вісті”. Главный редактор издания с полумиллионным тиражом Иван Сподаренко – в списке Юрия Луценко. Бравый экс-министр внутренних дел уже год не сходит со страниц любимой газеты крестьян центральной Украины. После такой потери проблема СМИ для СПУ стала особо болезненной.

Тем более что, по некоторой информации, конкуренты из БЮТ нацелились на не очень большой по охвату аудитории, но неплохо организованный информационный холдинг, подконтрольный еще одному социалисту Андрею Деркачу (сайт „Версии”, газета „Киевский телеграф”, ТРК „Эра”). И соответствующие разговоры якобы не без успеха с Андреем Леонидовичем ведут представители Юлии Владимировны. К „регионалам” отношение у главного „атомника” страны настороженное: выдвигают большие материальные требования. С Юлиными договариваться в этом плане легче.

А региональные структуры СПУ потихоньку начинают в поисках лучшей судьбы переходить в „Народную самооборону”, Партию регионов или БЮТ.

Без серьезного материального, административного, финансового и организационного ресурса у Сан Саныча остается невеселая альтернатива. Или храбро пойти в неравный бой на выборы и политически погибнуть «в борьбе за это» (см. пример некогда всесильной СДПУ(о). Или воспользоваться списком Партии регионов, где пока еще, по информации наших источников, для лучших из лучших социалистов зарезервировано 15 мест. Но в политические приймы идти не лучше, чем в обычные. Перед Морозом – наглядный пример, прежнее „не первое и не второе” лицо государства Александр Ткаченко. В настоящее время – практически безгласный и бесправный член фракции КПУ.

Кроме того, Виктор Янукович, который пообещал Морозу эти 15 мест, не может адекватно объяснить своим однопартийцам, что с этого будет иметь партия, кроме имиджевых потерь. Есть один аргумент: „своих не сдаем”. Но будет ли звучать он убедительно для прагматичного истеблишмента „донецкого клана”?

Николай Писарчук