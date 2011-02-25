Тимошенко подозревает, на что власть использует деньги МВФ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующая власть намеревается рассчитаться с "РосУкрЭнерго" средствами транша Международного валютного фонда и путем повышения тарифов на газ для населения.

"Расчеты с "РосУкрЭнерго" полностью обеспечиваются не только траншем от МВФ, а еще обеспечиваются прямым взятием у людей денег за счет повышения цен на газ", - заявила Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции, сообщает официальный сайт Батькивщины.

Юлия Тимошенко напомнила, что письмо о намерениях между Украиной и Международным валютным фондом было подписано в декабре 2010 года, а оглашение состоялось через несколько дней после этого, что свидетельствует о желании власти скрыть истинные намерения использования этих средств.

"Неожиданно мы находим этот письмо о намерениях, где пункт 16 прописывает порядок, как отдавать "РосУкрЭнерго" эти 12,1 миллиардов кубических метров газа. И здесь прописано достаточно четко, какие этапы нужно проходить. И, в первую очередь, с Российской Федерацией, с "Газпромом" по этой договоренности вперед получают 1,5 миллиарда долларов за транзит российского газа через территорию Украины, что является гарантировано бюджетными деньгами Украины, и в 16-м пункте предусмотрено, что эти 1,5 миллиарда долларов отдаются "РосУкрЭнерго". Не в бюджет, не на неотложные расходы, не на сбалансирование государственного бюджета, а прямо на коррупционную сделку, которую обеспечивает "РосУкрЭнерго", а это значит – теневое обеспечение семьи Януковича", - объяснила она.

"Странное стечение обстоятельств заключается в том, что по этому письму о намерениях Украина получила второй транш – как раз 1,5 миллиарда долларов. Я хочу спросить: это что, прямое финансирование сделок, которые в Украине все эксперты считают нескрываемой циничной коррупцией?" – прибавила экс-премьер-министр.

Лидер партии "Батькивщина" также сообщила, что выплата долга компании "РосУкрЭнерго" состоится также за счет средств, полученных от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. "Пункт 15-й, в котором сказано, что 50% цены на газ для бытовых потребителей и коммунальных предприятий поднимаются с 15 апреля 2011 года, и дальше – проводится полный пересчет цены на газ для бытовых потребителей на тарифы на отопление", - подчеркнула она.

"Это значит, что все ресурсы и деньги от повышения цен на газ и на тарифы и оплата за транзит российского газа на территорию Европы и частично финансовые ресурсы второго транша МВФ направляются в теневую компанию "РосУкрЭнерго", - резюмировала Юлия Тимошенко.