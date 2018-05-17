«Сухой остаток» от разговора Януковича со страной

Сеанс коммуникации главы государства с народом вышел ожидаемо нудным, водянистым и с выразительными элементами театральной постановки. Виктор Федорович получил явно заготовленные, достаточно беззубые вопросы и выдал в ответ много развесистых обобщений, которые давно повторяет на политических ток-шоу и в интервью. Если выделить «сухой остаток», то содержание ответов президента сводилось вот к чему.

Десятки тысяч людей спрашивают о ценах? Но цены растут во всем мире, мы не на отдельной планете живем.

Пенсионный возраст? Да, вынуждены поднять. И женщинам, а и после и мужчинам. Но не резко, понемножку. Это такое мужественное решение. Во всем мире тоже поднимают.

Налоговый кодекс не такой? А вы его читайте внимательнее: с 1 апреля 2011 года и до 1 января 2016 года будут введены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. (Почему-то никто из журналистов не спросил о «драконовской» норме подписанного президентом Налогового кодекса, которая практически перечеркивает эти лже-каникулы: в этом “режиме” продержаться будет очень непросто).

У нас давление на оппозицию? Упаси Боже, это же международный аудит раскрыл коррупцию тех так называемых оппозиционеров, которые в действительности являются коррупционерами. (Запомнилась фраза «коррупция, которая мешает нам жить», - это явный шаг вперед сравнительно с «козлами», которые мешали нам жить в 2004 году). А дела против прежних высокопоставленных должностных лиц прошлой власти нужно как можно быстрее передать в суд. Наш украинский суд быстро разберется, кто есть «ху».

Снизились рейтинги свобод в Украине международных организаций Freedom House и «Репортеры без границ»? "Это сигнал для органов власти, чтобы среагировать на те недостатки, которые есть. И мы должны всегда реагировать. Мы должны быть самокритичными". Но конкретных примеров нарушения свободы слова нет. Ну ни одного президент не знает. Одна пустая болтовня.

Как прожить, если пенсия 800 гривен, а коммунальные услуги – 780 (это спросила бабушка из родного для президента Енакиево)? Ну, это мы как-то не расслышали. А цены на жилищно-коммунальные услуги должны быть одинаковые для всех граждан Украины независимо от регионов. Уточнить бы – это как, поднять тарифы в тех регионах, где они сравнительно ниже?

Журналисты критически пишут о власти и президенте? Так им же материалы заказывают всякие бюрократы и коррупционеры, которые мешают принятию антикоррупционных законов. И не дают журналистам писать правду. А влиять на этих коварных лоббистов президент не может, потому что не имеет права оказывать давление на парламент (ха-ха!) И хоть и нельзя давление оказывать, но пакет антикоррупционных законов непременно будет принят парламентом еще в первом полугодии этого года. Без давления.

В Киеве проблемы? И экологические есть? «Нас, безусловно, слышит сегодня глава Киевской ОБЛАСТНОЙ государственной администрации господин Попов, и я попрошу его, чтобы он посмотрел на этот вопрос отдельно». Может, и в самом деле председатель КГГА Александр Попов пойдет на “повышение”, а губернатору Киевщины Анатолию Присяжнюку время обеспокоиться?

Наркоманов много в Украине? Ничего, власть надежно контролирует наркотраффик (а вот это похоже на чистую правду).

Голодомор? То был геноцид людей, которые проживают в сельской местности, – не только в Украине, но и на Кубани, в Казахстане и в Беларуси. Сталин – плохой (ох, обидятся союзники-коммунисты!), а в то, что Бандера и Шухевич - герои, пусть верит, кто хочет. У нас демократия.

Кума Виктора Пшонку продвинул на генпрокурора? Нет, не верьте глазам своим. Янукович берет людей на работу лишь по профессиональному признаку. «Я никаких сынков и пасынков возле себя не держу».

В предвыборной программе Янукович гарантировал переход на контрактную армию с 2011 года? Но то вам, по-видимому, показалось. Единого мнения нет. «В зависимости от того, какая реформа будет Вооруженных Сил, мы получим ответ, сколько контрактников будет нужно в армии и сколько будет срочного призыва солдат. Есть разные точки зрения, есть разные подходы и в обществе, и у экспертов».

Выдавливают украинский язык из образования, официально-делового общения? Так президента самого это смущает. Не допустим закрытия украинских школ. Потом откуда-то взялась одесская студентка со своей палкой любовью к русскому языку. Дайте учиться на русском, а то переключаться на украинский тяжело. А нужно изучать государственный язык, к месту отметил президент, он и своим внукам то же советует. Все равно за второй государственный язык 300 голосов в парламенте нет.

Кстати. К сведению Анны Герман, которая, как говорят, отвечает в АП за украинский язык Виктора Федоровича. Президент стопроцентно употребляет вместо «ставитися» и «ставлення» – «відноситися» и «відношення» (особенно интересно выглядела фраза «я відношуся до дітей» - «я отношусь к детям»). «Збрасувати», «зброси», «стиральна машина», «любознавство», «грати важливу роль», «прийняв участь» - разномастных “донецкизмов” и нарушений культуры речи было немало.

Как-то очень кстати пришлись трогательные деточки-сироты из детдома в Черновицкой области, которые хором признавались в любви к Виктору Федоровичу и пожелали ему «пусть Бог помогает». А их воспитатель-священник чуть ли не помолился на президента, напомнив о собственно сиротском детстве главы государства. (Не слишком ли сладко?).

Когда президент, общаясь с львовянами, произнес фразу «мы обречены жить вместе», журналисты в студии переглянулись с грустными улыбками. Похоже, это и стало основным итогом четырехчасового эфира. Мы обречены жить вместе с Януковичем.

А Госкомстат, пока шел эфир, бесстрастно констатировал: средняя заработная плата по Украине в январе снизилась на 12,6% по сравнению с декабрем 2010 года.

Николай Писарчук