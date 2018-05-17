«Разговор со страной»: Янукович рассказал о пенсиях, ценах, давлении на прессу и травме колена

"ЧТОБЫ НЕ СТРАДАЛА СТРАНА ОТ НЕБОЛЬШОЙ КУЧКИ ЛЮДЕЙ..."

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что на сегодняшний день в государстве есть много нерешенных проблем и трудностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем вступительном слове в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной».

«Безусловно, если бы я сказал, что жизнь была очень хорошая, – я был бы неискренним», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он подчеркнул, что, выдвигая свою кандидатуру на пост Президента, он знал о количестве проблем в государстве.

«Я шел на выборы и готовился к этой должности», - отметил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, его сегодняшний отчет перед украинским народом за год деятельности на посту главы государства является подведением итогов жизнедеятельности страны в целом и лично его вместе с командой.

«Для того чтобы мы изменили ситуацию к лучшему – это значит, что нам надо изменить во многих направлениях жизнедеятельности страны подходы как руководителей – больших чиновников, так и, безусловно, привыкнуть к этим изменениям всему обществу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что все основные изменения направлены на повышение конкурентоспособности Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в этом году будет продолжаться реализация начатых и начнется воплощение новых реформ во всех сферах жизни. По его словам, реформы будут проводиться с привлечением наибольшего количества специалистов и общественности.

«Мы будем это делать. Мы это будем пытаться делать», - пообещал Президент.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообещал продолжить борьбу с коррупцией в государстве, которая, по его словам, лишает страну многих возможностей.

«Чтобы не страдала страна от небольшой кучки людей, которая пытается на этом наживаться», - отметил он.

"...МИ СИЛЬНО БОГАТЫЕ? ИЛИ МЫ НЕ БОГАТЫЕ, А МЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ, И МЫ НЕ ЧЕСТНЫ?"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывается против резкого повышения пенсионного возраста для женщин.

«Нам нужно принять мужественное решение. Оно непростое. Это экзамен для нас для всех – повышение возраста. Я категорически против того, чтобы это делалось резко. Сегодня было 55, завтра - 60 (лет). Я категорически против», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что выступает за постепенное повышение пенсионного возраста на протяжении нескольких лет для женщин, а со временем - и для мужчин.

«Нам нужно посмотреть на весь мир, на мировую тенденцию, которая есть в мире. Почему в мире такая тенденция, а мы имеем такую? Потому что мы сильно богатые? Или мы не богатые, а мы безответственные, и мы не честные?», - заметил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос повышения пенсионного возраста должен обсуждаться с представителями общественности.

"Я ВЕРЮ В ТО. ЧТО ЭТОТ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС НАЧНЕТ РАБОТАТЬ"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности внесения дальнейших изменений в Налоговый кодекс.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что действующий Налоговый кодекс был принят благодаря широкой откровенной дискуссии, которая состоялась и в обществе, и в среде предпринимателей. «И, безусловно, у нас есть с вами возможность во время действия этого Налогового кодекса – если мы увидим, что он приносит нам результат не такой, который мы ожидали, – у нас будет всегда возможность его, как говорят, немножко поправить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот Налоговый кодекс не является догмой. «Но я верю в то, что этот Налоговый кодекс, которого не было фактически 20 лет в нашем независимом государстве, начнет работать и создаст все условия для ведения бизнеса, развития производства и будет служить росту экономики нашего государства», - сказал Президент.

"УКРАИНЦЫ НЕ ЖИВУТ НА ОТДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕТЕ"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объясняет рост цен в Украине мировыми тенденциями, и считает, что гражданам нужно повышать зарплаты и пенсии до мировых стандартов.

Президент заметил, что вопрос роста цен и тарифов является очень болезненным для страны.

По его словам, к сожалению, украинцы не живут на отдельной планете, поэтому на процесс ценообразования влияют мировые цены, в том числе и на энергоносители.

«И мы вынуждены включать эти цены в себестоимость услуг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о росте цен на продукты питания, Президент заметил, что сегодня нужно навести порядок в аграрном секторе, чтобы страна вышла на реальную себестоимость продукции.

В то же время, по мнению главы государства, наиболее действенным механизмом борьбы с увеличением цен и тарифов является повышение зарплат и пенсий, которые, по словам В.ЯНУКОВИЧА, должны соответствовать мировым стандартам.

«Чтобы соотношение цены и заработной платы было корректным по отношению к человеку», - сказал он, пообещав, что власть будет решать этот вопрос.

"ДАЛЬШЕ ТАК МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ…"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей на местах в ближайшее время уравнять коммунальные тарифы во всех регионах Украины.

«Я прошу и предупреждаю: в ближайшее время нам следует уравнять тарифы на воду, газ, жилищно-коммунальные тарифы в регионах, чтобы они были едиными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, необходимо принять ряд законов и других правовых актов для обеспечения единого уровня тарифов на коммунальные услуги. «Дальше так мы не можем жить. Не можем. Должен быть в государстве порядок и справедливость по отношению к каждому человеку в этих вопросах», - заявил он.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, уровень коммунальных тарифов может быть снижен, если будут “убраны лишние предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению”.

ЯНУКОВИЧ - ЛЬВОВЯНАМ: МЫ ОБРЕЧЕНЫ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает глубокое убеждение, что украинцы обречены жить вместе.

«Я убежден в том, что мы обречены жить вместе на нашей прекрасной земле – в Украине. И я буду делать все для того, чтобы это так и произошло», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, отвечая, в частности, на вопрос жителя Львова о том, не стоит ли украинцам, учитывая якобы имеющиеся культурные и идеологические разногласия между восточным и западным регионом государства, разделиться.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что с первых дней своего пребывания на посту Президента уделяет неуклонное внимание тому, как объединить Украину. «И я буду к этому стремиться. И именно потому, что мы разные, это не является недостатком, это является нашим богатством. Разнообразие культур в нашей стране – это богатство нашей страны», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в этом вопросе не следует искать легких ответов. «Не нужно искать идеологические разногласия, а нужно думать, как жить вместе в будущем. И сегодня этот вопрос к молодому поколению. Мы должны сделать для них, чтобы они жили в единой стране, в которой будут господствовать общие национальные интересы. А у нас национальный интерес один – чтобы Украина была сильным, независимым государством, чтобы нас уважали в мире, а мы этим гордились», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

ВОПРОС О БАНДЕРЕ И ШУХЕВИЧЕ - БЕЗ ОТВЕТА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уклонился от ответа на вопрос о его отношении к отмене судами указов предыдущего главы государства Виктора ЮЩЕНКО о присвоении проводнику Организации украинских националистов Степану Бендере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу званий “Герой Украины”.

«Ни в коем случае нам не надо искать простые ответы на сложные вопросы, ни в коем случае. И очень важно помнить, что мы не должны искать разногласия среди наших людей. А надо нам искать как и на чем объединяться, а кто будет верить в каких героев, – пусть верят: никто никому не возражает. Слава Богу, мы живем в демократической стране», - отметил В.ЯНУКОВИЧ в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной».

Как сообщал УНИАН, 12 января 2011 г. на сайте Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ главы государства от 20 января 2010 года “О присвоении С.Бандере звания Герой Украины”.

21 апреля 2010 года Донецкий апелляционный административный суд признал незаконным президентский указ от 12 октября 2007 года о присвоении звания «Герой Украины» главнокомандующему УПА Р.Шухевичу.

ЯНУКОВИЧ ПРИГЛАСИЛ ЖУРНАЛИСТОВ ПОИГРАТЬ С НИМ В ТЕННИС, НО НЕ ГАРАНТИРОВАЛ, ЧТО ОХРАНА ИХ ПРОПУСТИТ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов поиграть с ним в теннис, но заметил, что не может давать приказы охране пропустить их на корт.

На вопрос, не хочет ли он личным примером приобщить украинцев к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что занимается спортом постоянно. «Это вопрос отдельного человека, его физических возможностей, я считаю, или привычки заниматься сортом. Я занимаюсь постоянно и стабильно спортом. Бегаю, но бегаю на корте. Просто так бегать у меня не хватает времени. Поэтому я экономлю время – немного плаваю, играю в теннис», - рассказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сейчас он «немного травмировал правое колено», однако полтора часа минимум три раза в неделю играет в теннис. «Если Вы играете, могу пригласить», - сказал Президент журналисту, который задавал вопрос.

На уточняющий вопрос журналистов, пустит ли их охрана на корт, где Президент играет в теннис, В.ЯНУКОВИЧ заметил: «Вы должны понимать, что я иногда не могу давать приказы своей охране. Они выполняют свои обязанности».

ЯНУКОВИЧ ДУМАЕТ, ЧТО ЖУРНАЛИСТЫ КРИТИКУЮТ ЕГО ТОЛЬКО ПО ЧЬЕМУ-ТО ЗАКАЗУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что коррупционеры пытаются влиять на журналистов.

Отвечая на вопрос, когда будет принят антикоррупционный законопроект, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что принять этот закон мешает сопротивление бюрократии и коррупционеров.

При этом он заметил, что журналисты также ощущают это давление.

“Я считаю, что вы его также ощущаете. Да или нет? Честно скажите. Я не поверю, что вам не пытались давать заказные материалы, чтобы вы критиковали власть и искали недостатки во власти. А все это, безусловно, фактически мешает говорить правду”, - отметил Президент.

ЯНУКОВИЧ ОБЕЩАЕТ УСТРОИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ И СВОЕЙ ВЛАСТИ ТОЖЕ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за то, чтобы независимые международные аудиторские компании проверили на предмет коррупции деятельность нынешней власти за 2010 год.

«Безусловно, я хотел бы, чтобы как можно скорее эти следственные действия были закончены и доведены до суда, а суды приняли решение. И уже в судах мы получим ответы на вопрос: действительно там была какая-то политика или не было», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая, в частности, на вопрос, не являются ли возбужденные уголовные дела против некоторых бывших высокопоставленных чиновников, которые представляют оппозиционные силы, политическим преследованием.

При этом Президент заметил, что никто не подал в суд на международные аудиторские компании, которые проверяли деятельность предыдущей власти и выявили при этом нарушения законов и факты коррупции. «То есть, ни одной судебной жалобы нет. А правоохранительные органы открыли свои уголовные дела по материалам аудиторских компаний, и они сейчас исследуют», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он обратил внимание на то, что на протяжении 2010 года также было возбуждено много уголовных дел против чиновников уже новой власти, которым выдвинуты обвинения в коррупции.

«Примеров также будет много, и каждый год этих примеров в дальнейшем будет больше и больше. Кстати, я попросил правительство, чтобы они продолжили работу этих аудиторских компаний в Украине за 2010 год. И мы посмотрим, что они найдут, какие нарушения в 2010 году уже были при работе действующей власти», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

ЯНУКОВИЧ НЕ ПРОЧЬ ЗАСТАВИТЬ ЧИНОВНИКОВ ДЕКЛАРИРОВАТЬ РАСХОДЫ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не против введения законодательной нормы о декларировании чиновниками и их семьями своих расходов.

В частности, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным предусмотреть в новом антикоррупционном законодательстве норму о декларировании государственными служащими и их семьями расходов, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что выступает за прозрачность и открытость в деятельности чиновников.

«Чем прозрачнее будут чиновники всех уровней, тем лучше будет для государства», - сказал Президент.

ДАВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА В УКРАИНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что не знает ни одного примера вмешательства власти в деятельность средств массовой информации.

Об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что сегодня «давление и ограничение свободы слова в Украине стали более изощренными».

«Безусловно, этот вопрос должен всегда быть в поле зрения общества. И власть должна здесь держать руку на пульсе», - сказал И.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по словам Президента, «нам нужно учитывать, что власть не может вмешиваться сегодня в действия владельцев тех или иных средств массовой информации».

«Как только мы начнем вмешиваться - сразу со стороны журналистов, заангажированных на владельцев и зависимых от владельцев, будет противоположная реакция», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заверил, если его проинформируют о случаях вмешательства конкретных чиновников в деятельность СМИ, эти факты будут расследованы.

«Я пока еще не услышал ни одного примера. Вот год прошел, разговоров у нас много, а примеров нет. Назовите мне фамилию или государственное учреждение, которое сегодня мешает вам работать», - сказал глава государства, обращаясь к журналисту.

ЯНУКОВИЧА ТОЖЕ ВОЛНУЕТ ЗАКРЫТИЕ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что прекратит тенденцию закрытия школ с украинским языком преподавания, если эти факты будут обнаружены в ходе соответствующей проверки по его поручению.

«Это меня также волнует», - заметил глава государства, отвечая на вопросы относительно фактов, связанных с попыткой местных органов власти в некоторых регионах оптимизировать систему школьного образования за счет закрытия украиноязычных школ.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что дал письменные поручения рассмотреть на должном уровне такие случаи.

«Мы их рассмотрим и, безусловно, такой тенденции не будет. Если она началась, она будет прекращена. Мы не допустимо этого», - заверил он.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не изучал законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, касающийся использования в Украине языков. «Как только я его изучу, если там есть нарушения тех принципов, которые у нас есть в стране, я его, безусловно, не подпишу», - заявил он.

«КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ»

Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает кадровых изменений в правительстве.

По мнению Президента, кадровые изменения всегда необходимы. «И они обязательно будут», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, некоторые руководители не выдерживают сегодня непростой и очень напряженной работы. «Причины есть разные. Не хватает физической силы, не хватает здоровья. Как говорят, человек сначала сам не понимает этого, когда дает согласие и идет работать на эту работу», - сказал Президент.

Еще одной причиной, почему не все высокопоставленные чиновники справляются с работой, является то, что человек не может заставить себя отойти от определенных штампов и стандартов, то есть «работает по старинке», сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что опыт учитывать нужно, но при этом необходимо четко понимать, когда он не отвечает современным реалиям. Поэтому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, те кадры, которые не успевают «набрать ту скорость, которую набирает страна и весь мир, будут заменены».

При этом он не назвал ни одной фамилии, хотя вопрос касался премьер-министра, вице-премьер-министров и других членов правительства.