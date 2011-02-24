В Тернополе площадь перед ОГА назвали именем Бандеры

В Тернополе площадь напротив областной государственной администрации назвали Майдан Героя Украины Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняли депутаты городского совета.

Инициировал новое название для площади городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ сразу после того, как суд принял решение об отмене указа Президента Украины о присвоении С.Бандере почетного звания Героя Украины.

Согласно принятому сегодня решению, площадь представляет собой часть входа парка им. Т.Шевченко вместе с памятником С.Бандере. Вскоре будет проведено благоустройство данной территории.

За создание новой площади проголосовали 56 депутатов. Предварительно это предложение обсудили и поддержали на заседании комиссии городского совета по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, регламента и депутатской деятельности.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года в Тернополе напротив облгосадминистрации при входе в парк им. Т.Шевченко был открыт памятник С.Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения, которое приходилось на 1 января 2009 года.

В состав Тернопольского городского совета входит 60 депутатов.