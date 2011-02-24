Марков: Табачник - честь и совесть украинской интеллигенции

Депутат Госдумы Сергей МАРКОВ предлагает назвать министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА «честью и совестью украинской интеллигенции» за улучшения функционирования русского языка в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.МАРКОВ сказал на пресс-конференции в Москве на тему: «Президентский год Януковича - между Россией и Европой».

«Наметилось небольшое улучшение условий функционирования русского языка. Это улучшение не большое и встречает яростное сопротивление. В этой связи Дмитрия ТАБАЧНИКА нужно назвать честью и совестью украинской интеллигенции, которую он спасает от ультранационализма. Он избран главной мишенью для атак. Им сделаны какие-то шаги, но результат здесь не очень большой», - сказал С.МАРКОВ.

При этом он отметил, что для реализации «демократического требования» о видении двух государственных языков еще очень далеко.

По его словам, заметно изменились подходы Киева по вопросам истории.

«Намечены улучшение с Россией по проблемам истории. Для нас это важный вопрос, поскольку это проблема идентичности и сохранения единой цивилизационной целостности России и Украины», - сказал С.МАРКОВ.

Он также отметил, что одним из результатов президентства Виктора ЯНУКОВИЧА является создание дееспособной власти в Украине.

По его словам, также значительно улучшились отношения с Российской Федерацией, что собственно и ожидалось.

Кроме этого властям Украины за год удалось некоторой степени снять остроту экономического кризиса, что подтверждает ряд рейтинговых агентств.

С.МАРКОВ уверен, что В.ЯНУКОВИЧУ удалось улучшить отношения с ЕС и США, где поняли, что новые власти Украины не пророссийские и «спокойно балансируют» между Западом и Россией.