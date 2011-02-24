Азаров: Украина хочет создать армию по стандартам НАТО
Маленькую, но эффективную
Украина хочет создать немногочисленную, но эффективную армию по стандартам НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ в Киеве.
"Нам подходят Ваши стандарты, хорошо оснащенной, небольшой по численности, мобильной, технологичной, современной армии, и мы готовы внедрять их у себя", - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства в контексте сотрудничества с НАТО, несмотря на то, что Украина сейчас в сложном посткризисном финансово-экономическом положении.
«Мы находимся в непростом финансово-экономическом положении. Тем не менее, мы все свои оборонные расходы финансируем на 100%, - утверждает Н.АЗАРОВ. - ...Мы полностью выполняем все свои обязательства и исходим из того, чтобы максимально гармонизировать и наполнить реальными результатами наше сотрудничество», - сказал Н.АЗАРОВ.