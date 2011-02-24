Черновецкий уже наработался

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в дальнейшем не видит необходимости постоянно вести заседания сессий Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня, во время заседания.

Мэр отметил, что сегодняшняя сессия, на которой утверждались изменения в бюджет, прошла «на высоком, высочайшем уровне». «И я не вижу в дальнейшем необходимости постоянно присутствовать на сессиях. Я буду заниматься своими обязанностями, и никакой проблемы в этом нет», - сказал он.

После этого Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что по его наблюдениям сессия под руководством его заместителя проходит «успешно, конструктивно». И сегодня он в очередной раз в этом убедился.