Королевская: Такое лечение реформами может закончиться отравлением

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что нынешние псевдореформы власти не решают системных проблем экономики.

Об этом она сказала во время дискуссии «Экономические реформы и процессы реструктуризации: планы Украины и опыт европейских стран», которая состоялась на 5-м международном форуме «Европа-Украина» в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

«Украина напоминает спящую красавицу, ожидающую своего принца, который ее полюбит и поцелует. Что нужно для того, чтобы разбудить Украину? Ее должны полюбить инвесторы, а поцелуем станут реформы», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, «от пробуждения Украины в первую очередь выигрывает Европа, потому что иметь рядом с собой непредсказуемого, экономически неэффективного соседа, ненадежного транзитера энергетических ресурсов, соседа с высокой долей нелегальной миграции и неразвитым внутренним рынком просто опасно».

Комментируя итоги прошлого года, народный депутат отметила, что 2010 год стал годом утраченных возможностей. «В прошлом году Украине, как хронически больному, предложили большое количество лекарств для экономики. И некоторые из них даже начали применять. Но, к сожалению, не нашлось врача, который бы правильно выписал рецепт. Поэтому лекарства принимаются хаотически, одновременно от всех болезней и без четкой последовательности. Такое лечение может закончиться серьезным отравлением. В то же время, если лекарства применять правильно - наступит выздоровление», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель Комитета Верховной Рады считает, что много из заявленных в прошлом году реформ делаются неправильно. «Неправильные реформы, такие, которые основаны на непоследовательности, создании информационных иллюзий и коррупции, - это псевдореформы. Они не решают системных проблем экономики. В стране сохраняется ручное управление экономикой, увеличивается налоговое и административное давление, усиливается роль чиновников во всех сферах», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, правильные реформы - это реформы, которые проводятся в интересах людей, а не чиновников и коррупции. «Правильные реформы основаны на принципах экономической свободы, экономического патриотизма, инноваций и модернизации как инструментах построения экономики XXI века», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее убеждению, «именно такие реформы позволят изменить структуру украинской экономики, построить успешное государство, надежного и благополучного партнера, который войдет в единое экономическое пространство Европы».

Отвечая на вопросы, какие реформы необходимо провести в первую очередь, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Без действенной борьбы с коррупцией мы не сможем провести ни одной реформы, не сможем создать ни одной эффективно работающей экономической модели. Поэтому первая и самая главная реформа - это преодоление коррупции. Пока в Украине 50% рынка будет оставаться в тени, мы не сможем успешно провести ни налоговую, ни пенсионную, ни другие социальные реформы».