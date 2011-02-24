Эксперт увидел прямой признак сотрудничества Тягнибока с властью

Политический аналитик PR-группы «Политтех» Павел БУЛГАК считает, что ВО «Свобода» должно отозвать депутата Львовского облсовета от этой партии, профессора права Филиппа ПИЛИПЕНКО из научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи.

Такое мнение политический аналитик высказал в комментарии УНИАН.

В частности, П.БУЛГАК считает вхождение Ф.ПИЛИПЕНКО в созданную Президентом Украину Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Конституционную Ассамблею «прямым признаком откровенного сотрудничества партии Олега ТЯГНИБОКА с властью».

Он напомнил, что Указом В.ЯНУКОВИЧА Ф.ПИЛИПЕНКО был включен в состав научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи.

По мнению эксперта, «Всеукраинское объединение «Свобода» должно было бы немедленно отозвать Ф.ПИЛИПЕНКО из этой группы или исключить его из партии, иначе это будет выглядеть убедительным доказательством сотрудничества «свободовцев» с В.ЯНУКОВИЧЕМ».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2011 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы экс-Президента Леонида КРАВЧУКА по созданию Конституционной Ассамблеи по подготовке изменений в Конституцию Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке создания Конституционной Ассамблеи.