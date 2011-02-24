Адвокат Луценко готовит «кое-какие сюрпризы»

Сегодня в Украине адвокат – «как кукла в оперетте», но «мы не согласимся с отсутствием правосудия». Об этом в интервью LB.ua заявил Игорь ФОМИН – адвокат, под «опекой» которого одновременно три экс-чиновника из правительства Юлии ТИМОШЕНКО: Юрий ЛУЦЕНКО, Евгений КОРНИЙЧУК и Богдан ДАНИЛИШИН.

Говоря о ситуации с правосудием в Украине И.ФОМИН, в частности, отметил: «Я – опытный адвокат. И я сегодня нахожусь в состоянии определенного шока. Внезапно понял: все, чему я учился; все, что опробовал на практике, все, что знаю, сегодня это просто не воспринимается. Не дает результата, который должно давать».

В качестве примера защитник привел последнее продление срока пребывания под стражей бывшему министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО: «Мне позвонили за двадцать минут до начала суда – «приезжай». А собрать бумаги? А пробки? Зато они могут сказать: мы уведомили, но сторона защиты не явилась. Если бы успел, сказали б иначе: смотрите – у ЛУЦЕНКО есть адвокат, право на защиту соблюдено. Получается, ты как кукла в этой оперетте. Или, вот, сразу после задержания ЛУЦЕНКО, ходатойство о смене меры пресечения я писал – в буквальном смысле слова – на колене. Другой возможности для этого не было. Писал, даже толком не зная, какую статью ему вменяют».

«Ничего подобного ранее я не помню. Такого не было никогда. Полагаю, это – вполне осознанно избранная силовиками тактика», - сказал адвокат.

«Но я не из тех, кто берет клиента за руку и ведет в тюрьму. Готовим кое-какие сюрпризы. Будем использовать все, абсолютно все правовые механизмы. Мы не согласимся с отсутствием правосудия. Любая власть не бесконечна. И ни одна власть не может не учитывать позицию людей. А люди понимают: дела шиты белыми нитками. Общество еще заставит к себе прислушаться».