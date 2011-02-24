Как украинцы оценивают ситуацию в экономике (опрос)

Украинцы считают ситуацию в экономике страны критической, однако кредит доверия власти сохраняется.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Gorshenin Group Владимир ЗАСТАВА, представляя на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования Института Горшенина «Первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА. Итоги».

В частности, согласно данным опроса, подавляющее большинство опрошенных (78,1%) считает, что экономическая ситуация в Украине за последний год ухудшилась Из них 59,3% полагают, что ситуация «точно ухудшилась», 18,8% - «скорее ухудшилась».

И только 11,8% считают, что ситуация в экономике улучшилась. Из них 8,5% считают, что она «скорее улучшилась», 3,3% - «точно улучшилась». Каждый десятый украинец (10,1%) затруднился ответить на данный вопрос.

В.ЗАСТАВА напомнил, что в марте 2010 года 56,6% респондентов ожидали улучшения в экономике страны, при этом 23,1% ожидали, что изменения произойдут менее чем за 1 год, еще 18,2% - до 2-х лет. В сумме, по его словам, это составляло 41,3%.

Эксперт, в тоже время, отметил, что ситуация для власти не критична, так как в целом деятельность Виктора ЯНУКОВИЧА за год его пребывания на посту Президента Украины положительно оценивают около трети украинцев (35,5%). По мнению эксперта, это является хорошим показателем, даже не смотря на то, что каждый второй гражданин Украины (50,8%) отрицательно оценивает деятельность Президента.

Он напомнил, что по итогам 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА положительная оценка его деятельности составляла 64,9%. «Таким образом, этот показатель снизился почти в два раза по сравнению с маем 2010 года. Однако кредит доверия избирателей пока еще не исчерпан украинской властью», - считает В.ЗАСТАВА.

Также, согласно опросу, почти половина украинцев (46,1%) отмечает, что их отношение к В.ЯНУКОВИЧУ за год его пребывания на посту Президента Украины ухудшилось. Из них 28,8% дали ответ «точно ухудшилось», 17,3% - «скорее ухудшилось». Более четверти опрошенных (26,1%) заявили, что их отношение к В.ЯНУКОВИЧУ за год улучшилось. Из них выбрали ответ «скорее улучшилось» 16,1%, «точно улучшилось» - 10,0%. При этом более четверти граждан Украины (27,8%) затруднились ответить на данный вопрос.

В.ЗАСТАВА рассказал, что большая часть граждан (59,3%) в целом отрицательно оценивает деятельность в течение года правительства Украины во главе с Николаем АЗАРОВЫМ. Из них ответ «точно отрицательно» выбрали 42,9%, «скорее отрицательно» - 16,4%. Положительную оценку деятельности правительства дали более четверти украинцев (26,9%). Из них вариант «скорее положительно» выбрали 16,1%, «точно положительно» - 10,8% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 13,8% респондентов.

***Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос на тему: «Первый год президентства В.ЯНУКОВИЧА» с 14 по 23 февраля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины. Квотами были область, пол и возраст респондентов, а также тип населенного пункта. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.