Лавринович объяснил: независимость судов - это пожелание на будущее

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что украинская власть обеспокоена снижением рейтинга свобод в стране по оценкам Freedom House.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил во время своей встречи в Киеве с новоназначенным директором Международной неправительственной общественной организации "Freedom House" Дэвидом КРЕМЕРОМ.

Вместе с тем, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, во время осуществления в стране реформ "власть вынуждена прибегать к непопулярным шагам, что, несомненно, налагает отпечаток на рейтинги государства".

В этой связи министр юстиции призвал экспертов организации руководствоваться конкретными фактами, а не эмоциями и вкусами противников или сторонников реформ и нынешней власти. "Когда мы увидим результаты реформ, ситуация будет выглядеть значительно лучше, чем сегодня и чем была когда-либо до этого", - считает А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции также отметил, что украинская власть готова к сотрудничеству с международными неправительственными организациями, поскольку это помогает оценить общее положение вещей в государстве.

А.ЛАВРИНОВИЧ рассказал экспертам "Freedom House", в частности, о шагах, которые сегодня делаются властью для реформирования судебной системы. В то же время отметив, что независимость судебной власти от внешних факторов и влияний сегодня является, "скорее, пожеланием на будущее".

Министр юстиции опроверг упрек в том, что зависимость украинских судей имеет политический характер. По его словам, на формирование позиции для части судейского корпуса в Украине существенно влияют мотивы личной выгоды.

"Поэтому одним из мотивов судебной реформы является разрушение коррупционной составляющей. Сделаны серьезные изменения, которые позволят в ближайшие годы увидеть изменения от пересмотра способа назначения судей до определения порядка привлечения их к ответственности", - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ также объяснил экспертам "Freedom House" юридическую логику возврата к Конституции 1996 года, внесения изменений в Основной Закон относительно срока полномочий советов всех уровней, определения сроков очередных выборов и т.п. "Юридическая составляющая этих процессов очень простая и безукоризненная с профессиональной точки зрения. Поэтому очень важно, чтобы при их оценке применялась профессиональная экспертиза, а не оценивалось то, что возникает в воображении тех или других политиков", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в обзоре политических прав, гражданских свобод и соблюдения демократических принципов в 194 странах мира за 2010 год, составленном американской неправительственной правозащитной организацией "Freedom House", Украина в рейтинге свобод переместилась из категории "свободные" в "частично свободные" из-за ухудшения ситуации со свободой слова, давления секретных служб, враждебного отношения правительства к оппозиции, неправительственным организациям и увеличения влияния Президента на судопроизводство.