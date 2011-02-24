Янукович уверяет, что Украина продолжит сотрудничество с НАТО

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и НАТО подтвердили готовность продолжать активный политический диалог, что является весомым фактором международной стабильности и безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня во время переговоров с руководством Альянса был успешно обсужден весь спектр сотрудничества.

«Мы также обсудили ход реформ в Украине и те трансформации, которые имеют место в НАТО, и обменялись мнениями относительно международной ситуации безопасности», - сказал глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, главным итогом сегодняшней встречи является «подтверждение сторонами готовности к продолжению партнерских отношений».

«Мы договорились и в дальнейшем поддерживать активный политический диалог и развивать практическое сотрудничество Украины с НАТО», - подчеркнул Президент Украины.

Он также заверил, что стороны продолжат сотрудничество по всем ранее утвержденным проектам и программам.

«Имею в виду в первую очередь деятельность Комиссии Украина-НАТО, реализацию годичных национальных программ сотрудничества Украина-НАТО, деятельность совместных рабочих групп», - уточнил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также поблагодарил А. Фог РАСМУССЕНА за выраженную со стороны Альянса готовность продолжить предоставление экспертной и ресурсной помощи украинской стороне.

«С украинской стороны была подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию с Альянсом в рамках миротворческих операций. Мы также обсудили возможность сотрудничества в противодействии традиционным и новым вызовам безопасности и угрозам», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что внимание уделялось и сотрудничеству в невоенной сфере, в частности, в противодействии чрезвычайным ситуациям.