Нравится ли украинцам многовекторность внешней политики (опрос)

Многовекторность внешней политики пользуется поддержкой большинства украинцев.

Об этом сообщил директор программ развития человеческого потенциала Gorshenin Group Марина ТКАЧЕНКО, презентуя на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования Института Горшенина «Первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА. Итоги».

По ее словам, внешняя политика - это сильная сторона в деятельности нынешней власти. М.ТКАЧЕНКО отметила, что перекос внешней политики в сторону Запада, который существовал во время президентства Виктора ЮЩЕНКО, оценивался большинством украинцев негативно. Балансирование между Западом и Востоком является для большинства граждан Украины самой понятной и приемлемой формой взаимодействия с другими странами. «В обществе был большой запрос на возвращение многовекторной политики», - отметила она. По словам эксперта, с тем, что это в какой-то мере произошло, связана позитивная оценка внешней политики, которую реализует Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ.

Так, каждый второй украинец (50,6%) положительно оценивает внешнеполитическую деятельность Президента Украины. Из них ответ «точно положительно» дали 25,5% опрошенных и столько же (25,1%) – «скорее положительно». Отрицательно оценивают деятельность В.ЯНУКОВИЧА в этой сфере 30,5% опрошенных. Из них 19,2% ответили на этот вопрос «точно отрицательно», а 11,3% - «скорее отрицательно». Затруднились с ответом – 18,9% респондентов.

Она напомнила, что в марте 2010 года, большая часть украинцев (62,9%) отмечала, что внешняя политика В.ЯНУКОВИЧА отвечает их интересам.

Также опрос показал, что большая часть граждан Украины (64,0%) полагает, что за последний год отношения между Украиной и Россией улучшились. Из них 34,1% высказали мнение, что отношения стран «скорее улучшились», 29,9% - «точно улучшились». Заметили ухудшение отношений между Украиной и Россией 16,1% респондентов. Из них 11,6% считают, что они «скорее ухудшились», 4,5% - «точно ухудшились». Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый опрошенный (19,9%).

М.ТКАЧЕНКО напомнила, что в марте 2010года более половины граждан Украины (55,7%) высказывало мнение, что внешнеполитические приоритеты В.ЯНУКОВИЧА являются пророссийскими. При этом украинцы не считали, что такая политика несет вред для страны. Так, на тот момент, более половины граждан Украины (63,4%) была не согласна с обвинением в адрес Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в предательстве интересов украинцев при подписании Харьковских соглашений, а также половина украинцев (49,0%) считала, что, в результате подписания договора о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории нашей страны, отношения между Россией и Украиной укрепятся.

Эксперт отметила, что многовекторность украинской политики дала возможность увидеть украинцам и улучшение в отношениях не только с Россией, но и с Европейским Союзом.

Так, около трети украинцев (32,7%) высказали мнение, что отношения между Украиной и Европейским Союзом за последний год улучшились. Из них 23,0% дали ответ «скорее улучшились» на этот вопрос, а 9,7% - «точно улучшились». Полагают, что за указанный период отношения между Украиной и ЕС ухудшились, более четверти респондентов (28,1%). Из них 18,0% считают, что они «скорее ухудшились», а 10,1% - «точно ухудшились». При этом 39,2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

*** Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос на тему: «Первый год президентства В.Януковича» с 14 по 23 февраля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областях Украины. Квотами были область, пол и возраст респондентов, а также тип населенного пункта. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.