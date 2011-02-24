Нравится ли украинцам многовекторность внешней политики (опрос)
Данные Института Горшенина
Многовекторность внешней политики пользуется поддержкой большинства украинцев.
Об этом сообщил директор программ развития человеческого потенциала Gorshenin Group Марина ТКАЧЕНКО, презентуя на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования Института Горшенина «Первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА. Итоги».
По ее словам, внешняя политика - это сильная сторона в деятельности нынешней власти. М.ТКАЧЕНКО отметила, что перекос внешней политики в сторону Запада, который существовал во время президентства Виктора ЮЩЕНКО, оценивался большинством украинцев негативно. Балансирование между Западом и Востоком является для большинства граждан Украины самой понятной и приемлемой формой взаимодействия с другими странами. «В обществе был большой запрос на возвращение многовекторной политики», - отметила она. По словам эксперта, с тем, что это в какой-то мере произошло, связана позитивная оценка внешней политики, которую реализует Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ.
Так, каждый второй украинец (50,6%) положительно оценивает внешнеполитическую деятельность Президента Украины. Из них ответ «точно положительно» дали 25,5% опрошенных и столько же (25,1%) – «скорее положительно». Отрицательно оценивают деятельность В.ЯНУКОВИЧА в этой сфере 30,5% опрошенных. Из них 19,2% ответили на этот вопрос «точно отрицательно», а 11,3% - «скорее отрицательно». Затруднились с ответом – 18,9% респондентов.
Она напомнила, что в марте 2010 года, большая часть украинцев (62,9%) отмечала, что внешняя политика В.ЯНУКОВИЧА отвечает их интересам.
Также опрос показал, что большая часть граждан Украины (64,0%) полагает, что за последний год отношения между Украиной и Россией улучшились. Из них 34,1% высказали мнение, что отношения стран «скорее улучшились», 29,9% - «точно улучшились». Заметили ухудшение отношений между Украиной и Россией 16,1% респондентов. Из них 11,6% считают, что они «скорее ухудшились», 4,5% - «точно ухудшились». Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый опрошенный (19,9%).
М.ТКАЧЕНКО напомнила, что в марте 2010года более половины граждан Украины (55,7%) высказывало мнение, что внешнеполитические приоритеты В.ЯНУКОВИЧА являются пророссийскими. При этом украинцы не считали, что такая политика несет вред для страны. Так, на тот момент, более половины граждан Украины (63,4%) была не согласна с обвинением в адрес Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в предательстве интересов украинцев при подписании Харьковских соглашений, а также половина украинцев (49,0%) считала, что, в результате подписания договора о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории нашей страны, отношения между Россией и Украиной укрепятся.
Эксперт отметила, что многовекторность украинской политики дала возможность увидеть украинцам и улучшение в отношениях не только с Россией, но и с Европейским Союзом.
Так, около трети украинцев (32,7%) высказали мнение, что отношения между Украиной и Европейским Союзом за последний год улучшились. Из них 23,0% дали ответ «скорее улучшились» на этот вопрос, а 9,7% - «точно улучшились». Полагают, что за указанный период отношения между Украиной и ЕС ухудшились, более четверти респондентов (28,1%). Из них 18,0% считают, что они «скорее ухудшились», а 10,1% - «точно ухудшились». При этом 39,2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.
*** Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос на тему: «Первый год президентства В.Януковича» с 14 по 23 февраля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областях Украины. Квотами были область, пол и возраст респондентов, а также тип населенного пункта. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.