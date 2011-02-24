Черновецкий появился на заседании Киевсовета
14:58, 24 февраля 2011Политика
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И призвал немедленно приступить к работе
Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ открыл сегодняшнее пленарное заседание Киевсовета, на которое вынесены, в частности, два вопроса, касающихся внесения изменений в бюджет и программу социально-экономического развития города.
Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в частности призвал депутатов Киевсовета немедленно приступить к работе, поскольку вопрос сегодняшней повестки дня чрезвычайно важен.
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил утвердить повестку дня и пригласил к выступлению по первому вопросу повестки дня – внесение изменений в бюджет столицы – профильного заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.
Рассмотрение вопросов повестки дня продолжается.
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