Табачник объяснил, что говорить о наступлении на свободу слова - это грех
14:35, 24 февраля 2011Политика
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Оппозиция на ТВ бывает чаще власти?
Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК убежден, что в украинском телеэфире оппозиция выступает чаще, чем представители власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве перед началом конференции общественной организации «Собор общественного согласия» на тему: «Годовщина президентства Виктора ЯНУКОВИЧА: успехи и ожидания».
«Если сделать элементарный мониторинг СМИ, хотя бы самых популярных телеканалов, сколько в живом эфире выступают представители власти и оппозиции, то намного больше выступают представители оппозиции. Поэтому говорить о наступлении на свободу слова - это грешить против истины», - сказал Д.ТАБАЧНИК.
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