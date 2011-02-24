Табачник объяснил, что говорить о наступлении на свободу слова - это грех

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК убежден, что в украинском телеэфире оппозиция выступает чаще, чем представители власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве перед началом конференции общественной организации «Собор общественного согласия» на тему: «Годовщина президентства Виктора ЯНУКОВИЧА: успехи и ожидания».

«Если сделать элементарный мониторинг СМИ, хотя бы самых популярных телеканалов, сколько в живом эфире выступают представители власти и оппозиции, то намного больше выступают представители оппозиции. Поэтому говорить о наступлении на свободу слова - это грешить против истины», - сказал Д.ТАБАЧНИК.