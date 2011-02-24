В СИЗО к «тризубовцам» пустили нардепа

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ требует освобождения в Запорожье из СИЗО активистов ВО «Тризуб» и других оппозиционных организаций и срочного оказания им медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал в Запорожье перед посещением следственного изолятора № 10, где содержатся активисты ВО «Тризуб» и представители других оппозиционных организаций.

Народный депутат рассказал, что обратился с просьбой к следователю разрешить встретиться с задержанными, чтобы от них самих услышать об условиях, в которых они находятся.

«Цель моего визита – проверить информацию относительно применения пыток ко всем арестованным по делу о повреждении памятника Сталину в Запорожье», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Депутат проинформировал, что, по его информации, двое заключенных (Виталий ВИШНЮК и Филипп ТАРАН) находятся в тяжелом состоянии. В частности, по данным А.ПАРУБИЯ, В.ВИШНЮК имеет прогрессирующую стадию туберкулеза, а П.ТАРАН нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве после осложнений, вызванных жестоким избиением.

«Ребята, которые находятся за решеткой, больны, а их вина еще не доказана. Я лично передам руководителю СИЗО депутатское обращение, в котором требую срочного оказания медицинской помощи больным заключенным», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Депутат также сообщил, что будет требовать изменить меру пресечения заключенным П.ТАРАНУ и В.ВИШНЮКУ с ареста на подписку о невыезде. По этому поводу он передаст депутатское обращение следователю Главного следственного управления МВД Украины.

«В данном документе я гарантирую, что ребята будут появляться в суд по первому требованию. Надеюсь, что и начальник СИЗО, и следователь примут во внимание конституционное право арестованных на медицинскую помощь. По крайней мере, я приложу к этому все усилия», - заверил А.ПАРУБИЙ.

Также пресс-служба сообщает, что представители партии сегодня пикетируют СИЗО № 10 с требованием освободить одиннадцать арестованных общественных активистов, среди которых, – члены ВО «Тризуб», задержанные по делу о повреждении памятника Сталину. Члены партии, обычные граждане и представители других общественно-политических организаций, которые присоединились к акции, держат баннеры с надписью «Репрессиям - нет» и скандируют лозунги «Патриотам – волю!», «Нет политическим преследованием!»

Как сообщалось, группа «Нашей Украины» в Верховной Раде инициировала безотлагательное создание Временной парламентской следственной комиссии для расследования случаев произвола милиции относительно наших граждан.

«Наша Украина» также обратилась к Уполномоченному по правам человека с требованием вмешаться в ситуацию и защитить людей от применения пыток.