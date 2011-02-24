Адвокат Данилишина: Экс-министр просил выслать его в Украину

Суд Чехии предоставил политическое убежище бывшему министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ, поскольку убедился в том, что экс-министра фактически лишили права на защиту в Украине.

Об этом в интервью LB.ua заявил Игорь ФОМИН – адвокат, под «опекой» которого одновременно три экс-чиновника из правительства Юлии ТИМОШЕНКО: Юрий ЛУЦЕНКО, Евгений КОРНИЙЧУК и Б.ДАНИЛИШИН.

По словам адвоката, Генеральная прокуратура Украины не допускала его к материалам дела, соответственно он не мог реагировать адекватно на действия правоохранителей, не мог обжаловать постановления ГПУ в суде.

«Действительно, права на защиту в Украине ДАНИЛИШИНА фактически лишили, - сказал И.ФОМИН. - Не имея доступа к материалам дела, я писал письма в суд, в прокуратуру, всюду, куда только можно, присоединяя к ним – вдумайтесь – распечатки новостей из Интернета. Новостей о том, что, де, ДАНИЛИИШНУ вменяют то-то и то-то, есть такие-то решения суда. Абсурдно, конечно, но приходилось использовать все возможности».

По словам адвоката, «это было еще до его задержания. Ну, а когда его уже задержали в Чехии… (после паузы). Как бы это помягче сказать?... Обманули. Подставили. Ему сказали, что, де, есть определенные вопросы, нужно приехать – дать показания, ничего особенного».

Как рассказал И.ФОМИН, Б.ДАНИЛИШИНА пригласили для беседы в Посольство Украины в Чехии. Он приехал туда из Германии.

В посольстве его допрашивали 6 часов, «потом взяли за руку, вывели на улицу и указали на него чешской полиции, находившейся тут же».

По словам адвоката, «сложно говорить, была ли это спланированная операция. Вероятно, конечно, что полицейский патруль оказался на том месте в тот час не случайно… Но, то, что ДАНИЛИШИНА обманули, пригласив «на простую беседу» - факт. Он, как честный человек, на эту беседу приехал… Итак, его задерживают. Возникает вопрос об экстрадиции. ДАНИЛИШИН пишет заявление с просьбой выслать его в Украину, потому, что уверен: он ни в чем невиновен, следовательно, бояться нечего».

Как сказал И.ФОМИН, «Слава Богу, я быстро узнал о случившемся, прилетел в Чехию, нанял ему местного адвоката. Еще одного – в Дюссельдорфе. Словом, с этим шагом мы его остановили. Сообразно чешскому законодательству, единственная причина, по которой задержанный на территории страны иностранный гражданин может избежать экстрадиции – обоснование факта его политического преследования. Так мы пришли к тому, что имеем единственную линию защиты: доказывать, что на родине ДАНИЛИШИНА преследуют по политическим мотивам.

Главная наша тактика – продемонстрировать: в Украине ДАНИЛИШИН лишен права на защиту. Поскольку я – его адвокат, у нас с ним контракт подписан, но ГПУ, имея копии этого контракта, многократно отказывает мне в доступе к материалам дела, оставалось лишь переводить всю мою переписку с ГПУ, с нашими судами на чешский и отправлять в Прагу.

Чехи, надо отдать должное, вникали во все подобности, в том числе – суть обвинения. Факт отказа мне в доступе к материалам дела их действительно шокировал. Хотя мера эта, со стороны наших силовиков, абсолютно бессмысленная. Да, не имея доступа, я не могу обжаловать постановление о возбуждении. Еще – не могу квалифицированно комментировать дело, так как «не в материале». Последнее, кстати, весомый довод. Возможно, они хотели, чтоб молчал о том, что ДАНИЛИШИНА подозревают в расхищениях не на 14 миллионов, как везде говорится, а на два?».

На вопрос, является ли такое решение Чехии тревожным сигналом для Украины, адвокат сказал: «Конечно. Что мы имеем? По сути – позицию государства Чехия, которое, оценив доказательства по конкретному делу, пришло к выводу: на территории Украины его фигурант на справедливый суд может не рассчитывать. То есть, это – оценка всей нашей судебной системы, работы соответствующих органов. Мы предоставили факты. Оценку - Министерство внутренних дел Чешской республики и суд города Праги».

На ремарку о том, что Украина на это никак не отреагировала, И.ФОМИН сказал: «…Знаете, все приходят во власть навечно, но никто навечно в ней не остается. И наличие справедливого суда – единственная гарантия защиты, которую имеет любой гражданин, любой чиновник. Если не будет этой гарантии…».