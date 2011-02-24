В Европе оценили работу украинской власти на четыре с плюсом

Работа украинской власти в прошлом году достойна оценки в четыре с плюсом по пятибальной шкале. Об этом в ходе сегодяшней пресс-конференции сообщил ﻿депутат Европарламента, экс-вице-президент Европарламента, член комиссии по вопросам сотрудничества ЕС - Украина ﻿Марек Сивец, пишет UBR.

По его словам, оценка очень проста. "Если вы получаете двойку, вы не можете перейти в следующий класс, если вы - гений, то получаете шестерку. За прошлый год, в моих глазах, Украина получает четверку с плюсом. Этого достаточно для перехода в следующий класс, однако еще много должно быть сделано", - сказал он.

По его словам, есть несколько факторов, которые способствуют хорошей оценке работы украинской власти. "Первое - власть в Украине выглядит консолидированной и прогнозируемой. Второе - мы уважаем все заявления и конкретные шаги относительно евроинтеграции Украины. И третье - результаты в экономической политике выглядят позитивными", - заявил Марек Сивец.

При этом, он отметил, что серьезные реформы в любой стране имеют свои предпосылки. "Во-первых, они всегда непопулярные, во-вторых, их нельзя отложить", - считает политик.

В любом случае, по его словам, намерения действующей власти в Украине проводить реформы - достойны уважения. "Мы считаем эти намерения успехом, поскольку это не легко для любого премьера и президента", - подчеркнул Сивец.