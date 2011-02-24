Тигипко думает, что нардепы таки урежут максимальные пенсии

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что Верховная Рада в марте примет закон о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«Надеюсь, что будет принят (закон – УНИАН) в марте», - сказал С.ТИГИПКО.

Он добавил, что точнее сказать не может, поскольку судьба законопроекта зависит от депутатов ВР, и они будут принимать решение.

Отвечая на вопросы, С.ТИГИПКО выразил мнение, что депутаты поддержат положение пенсионной реформы об ограничении максимального размера пенсии.

«По настроениям депутатов ограничения на пенсии пройдут», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом что касается уже назначенных пенсий и тех, кто получает их в максимальном размере, то министр соцполитики считает, что это положение останется в силе, и действующие пенсии уменьшены не будут.

Он напомнил, что ранее Конституционный Суд уже дважды принимал решение по подобным вопросам, признавая незаконным снижение размера действующих пенсий.

Также, отвечая на вопросы журналистов, С.ТИГИПКО отметил, что среди тех, кто сегодня получает пенсии в максимальном размере, большая часть это политики, работавшие в Верховной Раде, а также бывшие государственные служащие, работавшие на высоких постах в органах государственной власти.

На вопрос, есть ли надежда, что правительство откажется от идеи повышать пенсионный возраст для женщин, С.ТИГИПКО сказал: «Я думаю, что таких надежд нет. Мы должны повышать пенсионный возраст».

Он добавил, что, внимательно изучив опыт пенсионных реформ в других странах, пришел к выводу, что альтернативы этому процессу нет.