В горсовете Херсона хотят ввести «перекличку» для журналистов
Перед началом каждого заседания
Городской совет Херсона намерен ввести новые правила регистрации СМИ на пленарных заседаниях сессий.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы мэрии Херсона Татьяна САЗОНОВА.
По ее словам, перед началом каждого пленарного заседания планируется оглашать список представителей СМИ, присутствующих в сессионном зале.
В тоже время Т.САЗОНОВА отметила, что власти города не пытаются таким образом взять под контроль работу журналистов.
"Журналисты такие же публичные люди, как и депутаты городского совета. И депутаты имеют право знать, какое конкретно издание освещает их деятельность в СМИ", - сказала она.
Ранее херсонские СМИ со ссылкой на секретаря городского совета Херсона Зою БЕРЕЖНУЮ распространили информацию, а том что новые правила вводятся с целью не допустить искажения информации о событиях, происходящих во время сессий городского совета.