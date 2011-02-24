В горсовете Херсона хотят ввести «перекличку» для журналистов

Городской совет Херсона намерен ввести новые правила регистрации СМИ на пленарных заседаниях сессий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы мэрии Херсона Татьяна САЗОНОВА.

По ее словам, перед началом каждого пленарного заседания планируется оглашать список представителей СМИ, присутствующих в сессионном зале.

В тоже время Т.САЗОНОВА отметила, что власти города не пытаются таким образом взять под контроль работу журналистов.

"Журналисты такие же публичные люди, как и депутаты городского совета. И депутаты имеют право знать, какое конкретно издание освещает их деятельность в СМИ", - сказала она.

Ранее херсонские СМИ со ссылкой на секретаря городского совета Херсона Зою БЕРЕЖНУЮ распространили информацию, а том что новые правила вводятся с целью не допустить искажения информации о событиях, происходящих во время сессий городского совета.