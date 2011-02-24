Кого украинцы считают главным оппозиционером (опрос)

Украинцы главным оппозиционером по-прежнему считают лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Gorshenin Group Владимир ЗАСТАВА, презентуя на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования Института Горшенина «Первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА. Итоги».

В частности, по мнению 41,0% граждан, главным оппозиционером в Украине сегодня является Ю.ТИМОШЕНКО. Далее со значительным отрывом следуют Арсений ЯЦЕНЮК (16,0%), Анатолий ГРИЦЕНКО (6,2%) и Олег ТЯГНИБОК (4,3%).

В.ЗАСТАВА обратил внимание, что почти три процента граждан считают оппозиционером действующего вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО (2,7%). Николая КАТЕРИНЧУКА оппозиционером назвали 2,7% опрошенных, Юрия ЛУЦЕНКО - 2,0%, Виктора ЮЩЕНКО - 1,4%, Владимира ЛИТВИНА - 1,0% и Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО - 0,5%. Другого политика считают оппозиционером 0,7%, а 14,4% украинцев утверждают, что сегодня оппозиции в Украине нет. При этом более четверти респондентов (26,6%) затруднились назвать имена украинских оппозиционеров.

Эксперт подчеркнул, что опрос показал, что украинское общество считает, что никакого раскола в украинской оппозиции нет.

*** Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос на тему: «Первый год президентства В.ЯНУКОВИЧА» с 14 по 23 февраля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областях Украины. Квотами были область, пол и возраст респондентов, а также тип населенного пункта. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.