Среди версий убийства Новицкого - на почве нетрадиционной любви?

На днях в Киеве в собственной квартире был зверски убит замдиректора Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент НАНУ 48-летний Валерий Новицкий. «Мы установили, что этот гражданин был убит в ходе бытовой ссоры, — рассказал «Сегодня» начальник пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук. — На его теле обнаружено 20 ножевых ранений. После убийства злоумышленник решил замести следы и поджег квартиру».

Как стало известно изданию от своих источников в МВД, не исключено, что убийство произошло на любовной почве и могло быть связано с нетрадиционной сексуальной ориентацией одного из участников ссоры. Впрочем, директор института, где работал Новицкий, Юрий Пахомов не исключил, что эксперта убили из-за его профессиональной деятельности — мол, это была точно не бытовуха и не преступление по корыстным мотивам.

Коллеги эксперта рассказали нам, что его смерть для них невосполнимая потеря. «Валерий Евгеньевич был перспективным ученым, интеллигентным, воспитанным и обязательным человеком, — рассказала нам одна из коллег Новицкого, которая пожелала остаться неизвестной. — Многим запомнился как хороший организатор. Лично у меня он оставил самое доброе впечатление, безумно жаль, что его больше нет с нами». По словам сотрудников Института, для них нелепым выглядит то, что Новицкий смог с кем-то повздорить так, что дело дошло до поножовщины. «Он был весь в науке... Слухи о его нетрадиционной ориентации — это бред», — говорит коллега Новицкого. Впрочем, она затруднилась сказать нам, был ли Новицкий женат.