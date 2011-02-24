В БЮТ прочат крах системы социального страхования

Народный депутат от “БЮТ-Батькивщины”, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ обращает внимание на резкое ухудшение социальной защиты граждан и призывает правительство срочно исправить ситуацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, за два месяца 2011 года финансовый дефицит Фонда социального страхования по временной утрате работоспособности составил 750 млн. грн., а задолженность по выплате по больничным составляет более 450 млн. грн.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, руководство фонда оказалось не готовым к введению системы единого социального взноса, а у работодателей, в свою очередь, отсутствуют какие-либо гарантии того, что фонд выплатит компенсацию.

«Создан полный хаос в системе выплаты больничных», - отметил он.

По мнению А.ПАВЛОВСКОГО, если ситуацию срочно не исправить, то дефицит фонда на конец года будет составлять 1,5 млрд. грн., что приведет к полному краху системы социального страхования.

А.ПАВЛОВСКИЙ считает такие действия правительства непрофессиональными, особенно на фоне роста задолженности по заработной плате, роста цен и тарифов.

В этой связи, сказал он, «БЮТ-Батькивщина» призывает вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО срочно исправить сложившуюся ситуацию: начать выполнять свои основные функции министра по государственному надзору и обеспечению стабильного функционирования соответствующего фонда, немедленно принять меры по погашению задолженности по выплате больничных.

«Если на протяжении месяца он с этим не справится, то самым лучшим выходом из такой позорной ситуации для него было бы подать в отставку в связи с тем, что он не может обеспечить эффективный менеджмент в социальной сфере», - резюмировал депутат.