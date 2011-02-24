Внуку Януковича смастерят самолет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что нынешние украинские дети в будущем достойно будут развивать государство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время посещения первой Всеукраинской выставки детского творчества «Страна юных мастеров», которая проходит в Киевском дворце детей и юношества.

«Я очень поражен, потому что нельзя быть не пораженным такой красотой, которую я увидел, и эти прекрасные модели, разные произведения детского искусства – это не может не поразить», - сказал Президент.

Как он отметил, такие прекрасные результаты творчества талантливых украинских детей являются свидетельством того, что Украина имеет будущее.

«Это талантливые дети, талантливая молодежь, которая способна в ближайшем будущем строить красивую, сильную страну, работать на прекрасной украинской земле, заниматься искусством, а также всеми направлениями жизнедеятельности и развития нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также выразил благодарность учителям, которые учат украинских детей, учат их искусству, прививают любовь к своему делу и родной земле.

Глава государства отметил, что в Украине сегодня функционируют около полторы тысячи заведений, в которых дети и молодежь могут заниматься во внешкольное время.

Также, по словам Президента, таким творчеством в Украине охвачено около 1,3 млн. детей.

«Это - целая армия людей творческих, способных вести за собой практически все молодое поколение. И это прекрасно», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, и пожелал талантливым украинским детям успехов на этом пути.

Во время осмотра Президентом экспозиций детского творчества к нему обратился 14-летний мальчик из Хмельницкой области Дмитрий БУКШАН. Он предложил сделать для внука главы государства модель радиоуправляемого пилотажного самолета. В.ЯНУКОВИЧ согласился, и было договорено, что мальчик через полторы недели позвонит по телефону одному из помощников Президента и согласует вопрос о передаче созданной модели самолета.

«Я хочу искренне подарить внуку Президента этот самолет, чтобы он также научился летать, как я», - сказал школьник.