Шерше ля нефть: кому выгоден срыв поставок энергоносителей из Ливии и Египта

России все это позволило бы держать Европу за горло ценами на нефть и газ…

Огнем восстания охвачен главный нефтеносный регион планеты. Украинские пилоты ведут огонь по протестующим в Триполи. Сенсационную информацию об этом во вторник распространило американское издание Stratfor. Оно сослалось на неназванные дипломатические источники, которые также сообщили, что поддержку режиму Муаммара Каддафи оказывает итальянская мафия и египетская армия.

Мировая, да и украинская пресса пестрит попытками анализа кровавых событий, происходящих в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Какими были их причины, каковы будут последствия?

Тревога обозревателей понятна — речь идет о странах, где проживают сотни миллионов людей, которые могут потоками хлынуть по всему миру, спасаясь от смуты. Почему же так дружно и синхронно начались здесь бунты и революции?

Версия 1. «Хотели кушать…»

Все просто. Мировой кризис обострил социально-экономическое положение в исламском мире, люди проголодались, высыпали на улицы и площади и принялись свергать власть, не сумевшую их накормить и трудоустроить.

В какой-то мере такая примитивная трактовка еще сгодится для Йемена, Мавритании, Ирана или Египта (и то с натяжкой).

Тунис и Иордания в социально-экономическом плане вполне благополучные страны. Кувейт и Бахрейн купаются в нефтедолларах. Джибути побывавшие там описывают как «рай земной, где царят покой и нега — и пахнет изысканными духами на всей невеликой территории страны».

Версия 2. Даешь Европу, свободу и демократию Немало аналитиков объясняют восстания тем, что демонстранты жаждали не так колбасы или плова, а европейской свободы, демократии, перспектив для бизнеса и карьеры.

Мотором акций протеста и революций выступает в первую очередь молодежь. Многие молодые люди из арабских стран получают образование в Европе, знакомятся с европейским образом жизни. Видят «оазисы» хорошей жизни и в своих странах, например на совместных предприятиях, построенных европейцами курортах. Они хотят именно такой свободной жизни с полноценными возможностями.

Это обстоятельство сыграло немаловажную роль. Кстати, волнения в Тунисе начались с самосожжения обиженного полицейскими 26-летнего Мухаммеда Буазизи, обладателя диплома вуза, который был вынужден заниматься торговлей с лотка овощами и фруктами.

Версия 3. «Братья-мусульмане» орудуют Специалисты-востоковеды отмечают, что у легендарных исламских радикалов на самом деле не так уж много влияния и ресурсов. К тому же сегодня они пытаются встроиться в политическую и общественную структуру своих стран, показать, что и ислам бывает «с человеческим лицом», а потому в значительной степени поумерили радикализм как своих действий, так и риторики.

Версия 4. Длинная рука Белого дома Наверное, при желании США могли способствовать арабскому бунту. Вопрос — зачем? Чтобы на неопределенное время разрушить стабильность, которую они сохраняли десятками лет во взрывоопасном регионе? Чтобы помешать поставкам нефти странами ОПЕК? Чтобы подставить под возможный удар своего верного союзника Израиль? Чтобы в Европу хлынули тысячи беженцев? Вряд ли.

Версия 5. Русские в песках Африки Спору нет, русским действительно выгоден возможный срыв поставок энергоносителей в Европу, в частности из Ливии и Египта. Если бы Россия оказалась монополистом на европейском рынке, это позволило бы держать Европу за горло ценами на безальтернативные нефть и газ. В начале недели нефтяные котировки снова устремились вверх на фоне обострения кровопролития в Ливии. В Лондоне цена барреля нефти марки Brent достигла 107 долларов. Это рекорд за последние два с лишним года.

Тем временем главный оппозиционер Грузии Нино Бурджанадзе (которую не без оснований считают пророссийским политиком) собирается брать власть в Грузии «по египетскому сценарию». И это в стране, находящейся на 23-м месте в мире по степени экономической свободы и на пятом месте в Европе по легкости ведения бизнеса.

Что дальше? Аналитики ожидают, что волнения перекинутся на Сирию и страны «черной Африки».

А кончиться все может в очередной раз так, как сформулировал известный российский эксперт, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский: «В конечном счете, любое демократическое движение, любое требование справедливости от Марокко и до Пакистана всегда приводит к власти мрачного бородатого мужчину в чалме и с автоматом Калашникова».

Weekly.ua