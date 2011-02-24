Против Гриценко возбудили третье уголовное дело

В отношении бывшего председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО возбуждено третье уголовное дело.

Об этом со ссылкой на адвоката экс-спикера Виктора ОВЕЧКИНА пишет издание «Бюро судебной информации».

По словам адвоката, правоохранительные органы возбудили дело о превышении служебных полномочий, связанном с утверждением технической документации на земельный участок в Ленинском районе площадью около 8 гектаров. По информации адвоката, обвинение по этому делу пока не предъявлено.

По мнению В.ОВЕЧКИНА, его подзащитный в данном случае всего лишь утвердил техническую документацию, которую подготовил соответствующий отдел райгосадминистрации. «Ни о каком незаконном отчуждении речь не шла, поскольку на данный участок в тот момент уже имелся государственный акт, и его «никто не отменял», - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, в отношении А.ГРИЦЕНКО уже возбуждено два уголовных дела, связанных со злоупотреблением властью и служебным положением. В частности, ему инкриминируется незаконное изъятие 4,8 тыс. га из земель совхоза «Азовский» во времена работы его главой Ленинской райгосадминистрации, а также незаконная передача в аренду коттеджа апартаментов санатория ВР Крыма «Россия».

В настоящее время обвинение экс-чиновнику предъявлено только по делу «Азовского». Сам А.ГРИЦЕНКО по решению суда находится под стражей в Симферопольском СИЗО.