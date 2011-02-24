Суд рассмотрит жалобу Луценко

Апелляционный суд Киева в пятницу, 25 января, в 10.00 рассмотрит жалобу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на продление ему Печерским районным судом столицы срока содержания под стражей до 26 апреля.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь ФОМИН, заметив, что о дате и времени судебного заседания ему сообщили в суде сегодня.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил Ю.ЛУЦЕНКО арест до 26 апреля.